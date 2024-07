Torna il “FlataTùm” – Festival Bandistico Nazionale della città di Bitonto

La nona edizione per la prima volta in una nuova location: La Villa Comunale Umberto I

Avrà luogo i giorni 8, 9 e 10 Agosto nel polmone verde della città di Bitonto, la nona edizione di “FlataTùm”, il festival bandistico nazionale promosso dall’Associazione Musicale Culturale “Davide Delle Cese”.

Anche quest’anno godrà del co-finanziamento del Comune di Bitonto e del sostegno di diverse aziende ed attività commerciali del territorio che hanno sposato l’iniziativa.

Il festival in realtà, come consuetudine, promuove non solo le bande, ma tutte le formazioni in cui gli strumenti a fiato sono protagonisti: quindi anche fanfare, big bands, street bands, ecc. Si comincia giovedì 8 agosto con la partecipazione di due bellissime compagini musicali: ovvero la Fanfara dell’ Ass. Naz. Bersaglieri sez. di Massafra con le singolari esibizioni dei fanti piumati tanto amati dal pubblico e, a seguire, la ’Banda dell’ Ass. Naz. Polizia di Stato sez. di Bari che, diretta dal m° Giuseppe Pellegrini darà vita a un concerto dal titolo “Note di legalità” alla presenza di autorità civili e militari. Il 9 agosto sarà la volta della CONTRORCHESTRA big band formazione diretta dal m° Vito Vittorio Desantis, direttore artistico del Flatatùm, che accompagnerà la testimonial di questa edizione: Stefania Cento, volto noto della Rai degli anni ’90-2000, showgirl e cantante con tantissime presenze su diverse reti nazionali che condurrà la serata e si esibirà dal vivo accompagnata dai valenti strumentisti dell’orchestra del maestro Desantis. Ed infine, il 10 agosto, oltre alla Euroband, la Murgia’s Street – band di Altamura, concluderà il festival il Concerto Bandistico città di Canna dell’ Ass. Cult. “Antonio Lufrano” proveniente dalla provincia di Cosenza, diretto dal m° Domenico Di Fonzo.

“Due le novità sostanziali di questa edizione” dichiara il maestro Vito Vittorio Desantis “In primis la scelta di Stefania Cento come testimonial del Festival, che nasce dalla volontà di coinvolgere un personaggio del mondo dello spettacolo con profonde conoscenze musicali ed un back-ground di tutto rispetto maturato per tantissimi anni al fianco del grande Paolo Limiti. In secundis il cambio di location che porta il FLatatùm per la prima volta, sulla storica rotonda ubicata nella Villa Comunale, dove in passato nelle afose domeniche estive avevano luogo molti concerti a cura delle bande cittadine e non solo”

Il programma dettagliato sarà pubblicato nei prossimi giorni sulle pagine facebook ed istagram del Flatatùm

Tutti gli eventi, come vuole la tradizione bandistica, sono liberi e gratuiti.