Torna il Villa Castelli Pride: la provincia è il luogo dove il cambiamento diventa concreto.Torna per il terzo anno consecutivo il Villa Castelli Pride. L’appuntamento è per venerdì 12 settembre 2026 alle ore 18:00 presso il Parco Madre Teresa di Calcutta a Villa Castelli (BR).Un Pride che non è più una scommessa, ma una realtà consolidata. La terza edizione dimostra come l’attivismo e la rivendicazione dei diritti non appartengano solo alle grandi città, ma possano mettere radici profonde e durature anche in un comune di 9 mila abitanti, grazie al lavoro di volontari e associazioni locali e alla forza di una rete costruita dal basso.La grande novità di quest’anno sarà la partecipazione delle drag queen Lateysha Feathers e Violet Pandemonium, presenti per la prima volta in assoluto al Villa Castelli Pride; oltre a offrire il loro spettacolare show, porteranno una testimonianza preziosa per tutta la comunità.L’evento è organizzato da Villa Castelli On Line APS, in sinergia con il Coordinamento Salento Pride, con il patrocinio del Comune di Villa Castelli.Il Villa Castelli Pride è un Pride autonomo, con una sua identità specifica, ma inserito in una rete più ampia di collaborazioni che continua a crescere e a rafforzarsi.Il documento politico del Villa Castelli Pride 2026 si attiene a quello del Salento Pride 2026, che quest’anno ha celebrato il suo decennale.Il Pride è reso possibile grazie alla collaborazione di tutte le realtà della rete: Villa Castelli On Line APS, Salento Pride, Collettivo 17 Maggio, Se Puede Coop, Laboratorio Collettivo, Libreria Circe, Collettivo Fluo, Sorgenti APS, Dirty South Connection Crew, Ambientiamoci Villa Castelli e con la partecipazione di Gianfranco Corvino – fotografo ufficiale dell’evento – e di tanti altri attivisti e volontari.Partecipano e animano questa edizione:

Collettivo Fluo – laboratorio “INDOVINA-LÌ”

Collettivo 17 Maggio – banchetto espositivo

Cosplay Pride Italia – banchetto espositivo

Michelangelo De Marco – live drawing

Sfiziolino – area food

Lateysha Feathers – drag show

Violet Pandemonium – drag show

Dj Tony Quaranta – dj set

Scaletta orario ufficiale

18:00 – 19:00 – ALLESTIMENTO PIAZZA

19:00 – INTERVENTI PROGRAMMATI

19:20 – DRAG SHOW + TESTIMONIANZA

19:40 – 20:30 – OPEN MIC (Spazio aperto a chi vuole intervenire. Prenotazione tramite Direct Message sul profilo Instagram di Villa Castelli Pride)

20:30 – DJ SET DI CHIUSURA (Dj Tony Quaranta)

Ingresso libero. L’evento è aperto a tutte le persone