Torna il Villaggio di Natale nella Parrocchia SS. Resurrezione

BRINDISI – Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio: la Parrocchia Santissima Resurrezione annuncia la quarta edizione del “Villaggio di Natale”, in programma il 19, 20 e 21 dicembre 2025 presso le sale parrocchiali.

Per tre pomeriggi consecutivi, dalle ore 16:30 alle 19:30, il cuore della comunità si trasformerà in un luogo di incontro, festa e condivisione, offrendo a famiglie, bambini e ragazzi un’esperienza all’insegna della gioia e dello spirito autentico del Natale.

Il programma dell’edizione 2025 si presenta particolarmente ricco e variegato, con canti natalizi e intrattenimento musicale, balli a tema, laboratori creativi dedicati ai più piccoli e numerose altre attività pensate per coinvolgere tutte le fasce d’età. Immancabile anche la presenza di Babbo Natale, pronto ad accogliere i bambini, scattare foto ricordo e ricevere le tradizionali letterine.

Novità di quest’anno è il coinvolgimento del canale YouTube “Resurrezione Kids Tv – Brindisi”, che sarà media partner ufficiale dell’evento. Il canale è gestito interamente da un gruppo di giovani della parrocchia che, con entusiasmo e creatività, raccontano la vita della comunità e le sue iniziative.

Durante i giorni del Villaggio di Natale, il team di Resurrezione Kids Tv sarà presente con telecamere e microfoni per documentare l’intera manifestazione, realizzare interviste a partecipanti e organizzatori e raccogliere immagini e testimonianze dei momenti più significativi. Un racconto dell’evento visto attraverso lo sguardo fresco e dinamico delle nuove generazioni.

Il parroco Don Marco Candeloro, insieme a tutti i volontari, invita la cittadinanza a partecipare numerosa per condividere un momento di festa, comunità e speranza, riscoprendo insieme la vera essenza del Natale.