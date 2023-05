TORNA LA FIERA DELL’AUTO A SAN MICHELE S.NO – DAL 25 MAGGIO AL 4 GIUGNO

Torna la Fiera dell’auto

Appuntamento a San Michele Salentino dal 25 maggio al 4 giugno

Conferme e novità per l’edizione 2023 della Fiera dell’Auto di San Michele Salentino, tradizionale appuntamento di primavera che mette in vetrina un territorio che negli anni si è distinto nel panorama nazionale come punto di riferimento e d’eccellenza in un settore, come quello dell’usato, che per crescere deve basarsi su affidabilità e professionalità.

L’evento è organizzato da GestAuto Group, consorzio di imprenditori titolari di autosaloni della città, in collaborazione con l’amministrazione comunale di San Michele Salentino e con la Pro Loco. L’obiettivo è valorizzare un lungo percorso fatto di ricerca costante e di adeguamento ai crescenti bisogni degli automobilisti, far conoscere le ultime tendenze del settore e i servizi di assistenza continua offerti dagli autosaloni protagonisti dell’iniziativa.

Come da tradizione, l’evento fieristico si svolgerà nell’area Pip, che si trova in contrada Ajeni,e che ospiterà circa 1000 auto, tra Km0, supercar, utilitarie e commerciali. E poi esperienza, credibilità, proiezione verso il futuro. Un nuovo modo di interpretare l’automobile in un contesto in cui guidare significa soprattutto desiderare di mettersi al volante della garanzia e della soddisfazione delle proprie aspettative.

Taglio del nastro giovedì 25 maggio, ore 11.30. Parteciperanno il presidente della Provincia, Toni Matarrelli, e il sindaco di San Michele Salentino, Giovanni Allegrini, oltre ad altre autorità civili e militari del territorio. Special guest di quest’anno sarà il noto pilota di Formula1, Giancarlo Fisichella, che il 2 giugno sarà a disposizione del pubblico durante le prove con simulatore nelle quali i visitatori potranno cimentarsi. Il 27 e 28 maggio, tornerà la musica dei dj di Ciccio Riccio che saranno in fiera per tutta la giornata.

Orario di apertura dalle ore 9:00 alle ore 21:00.

La Fiera dell’Auto è stata presentata nel salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi. Hanno parteciperanno Antonio Matarrelli, presidente della Provincia, Giovanni Allegrini, sindaco di San Michele Salentino, Giuseppe Apruzzi, presidente GestAuto Group, Cosimino Bellanova, presidente Pro Loco San Michele Salentino.