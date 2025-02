Torna M’illumino di Meno, la campagna che Caterpillar Rai Radio2

organizza ogni anno dal 2005 per promuovere la cultura del risparmio

energetico e degli stili di vita sostenibili. Un appuntamento che ormai

occupa un posto fisso nei calendari della Rete dei Comuni Sostenibili,

grazie all’istituzione della Giornata Nazionale votata dal Parlamento

italiano nel 2022.



Sono molti i Comuni della Rete ad aver aderito all’iniziativa per

sostenere anche il percorso di M’illumino di Meno in Europa verso la

creazione di una Giornata europea del risparmio energetico e degli stili

di vita sostenibili. Tra l’altro, “M’Illumino di Meno” patrocina dalla

prima edizione l’iniziativa “Comuni Sostenibili On The Road”:

l’interessante reportage e viaggio della Rete nei comuni che hanno

avvito la transizione ecologica, dal basso, attraverso interviste ai

protagonisti e racconto delle buone pratiche locali.



L’azione simbolica della Provincia di Brindisi sarà lo “spegnimento

delle luci del Palazzo sede della Provincia di Brindisi, ubicato in via

Annibale de Leo 3 , nella giornata di oggi domenica 16 febbraio, dalle

ore 18,00 alle ore 20,00.