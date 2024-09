Torna “Summerwine”. La decima edizione sotto il segno della cultura e del gusto

Sabato 21 settembre, l’appuntamento estivo de “Le Donne del Vino” di Puglia nell’antica dimora di Villa Neviera a Cellino San Marco

Dopo le passate edizioni, che hanno visto eventi nei diversi territori a vocazione enoica della regione e fortemente attrattivi per turisti, appassionati e operatori del settore wine&food, torna SummerWine 10^ ed. con il claim „IO GUSTO“ e sarà ospitato sabato 21 settembre a Villa Neviera a Cellino San Marco (Br), raffinata dimora storica immersa in un’antica foresta, circondata da rigogliosi vigneti autoctoni, uliveti secolari, lecci e profumati agrumeti. Luogo ideale per ricreare un autentico villaggio del gusto e dove sarà possibile degustare tipiche specialità gastronomiche in perfetto abbinamento con i vini bianchi, rosati, rossi, dolci e bollicine delle Donne del Vino di Puglia, in un walk around davvero intrigante: oltre 50 etichette, una ricca carta vini per raccontare la produzione di una Puglia al femminile, da Nord a Sud, dalla Daunia fino al Salento.

Un appuntamento che consente ogni anno di dare massima espressione alla produzione al femminile delle Donne del Vino di Puglia e a tutte le varie professionalità che fanno parte dell’associazione.

IO Gusto:ovvero l’importanza di conoscere e scoprire sapori autentici e identitari della Puglia, saranno i punti cardine di questa decima edizione. Non solo il vino, per vivere delle esperienze di gusto che raccontano una Puglia che fa della cultura del cibo e del vino il suo punto di forza e di eccellenza.

“Si vuole celebrare la cultura del bere e del mangiare di qualità, in un format decisamente esperienziale che è poi ciò che contraddistingue l’accoglienza enoturistica nelle cantine delle Donne del Vino – dichiara Renata Garofano, delegata regionale – Valorizzare le radici, dare ampio spazio alla cultura dei luoghi e alle tipicità, incentivare un turismo di qualità e fortemente attratto dal vino e dalle proposte gastronomiche del nostro territorio.”

Una festa per chiudere la stagione estiva, brindando alla nuova vendemmia e al piacere dello stare insieme.

Alla serata si accede, a partire dalle ore 20.00, con prenotazione obbligatoria. Ticket d’ingresso, con prevendita.

Costo serata € 30.00 con cinque proposte food e degustazione libera di oltre cinquanta vini.

Per i bambini da 4 a 10 anni ticket € 20,00 con due proposte food e area gioco attrezzata e assistita.

Info, contatti e prenotazioni: puglia@ledonnedelvino.com

Partner: Perruccio srl, Saponaro srl, Acqua Orsini

In collaborazione con Villa Neviera e Over by Natale Eventi

Le cantine delle socie produttrici aderenti: Apollonio Casa Vinicola, Caiaffa Vini, Cantele, Cantina La Marchesa, Cantina Terribile, Cantine Due Palme, Cantine Merinum, Cantine Paolo Leo, Cardone Vini, Colle Petrito, Claudio Quarta Vignaiolo, De Quarto Vitivinicoltori, Garofano Vigneti e Cantine, Madri Leone, Mandwinery, Mottura Vini del Salento, Placido Volpone, Produttori di Manduria, Rivera, Soloperto, Tenute Rubino, Varvaglione, Vetrère, Vignaflora, Vigneti Calitro, Villa Agreste.