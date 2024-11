Torna ‘Un tè con la Psicologa’: Salute Mentale il 16 novembre con Villa Castelli On Line

Dopo il grande successo del primo appuntamento, torna “Un tè con la Psicologa” il 16 Novembre alle ore 16:30 presso la Biblioteca Comunale a Villa Castelli (Br) in Via della Pace N°1.

In risposta alle numerose richieste e per continuare a promuovere il benessere psicologico nella nostra comunità, Villa Castelli On Line Aps è lieta di annunciare un nuovo appuntamento con la Dott.ssa Maria Lucia Ammirabile, psicologa e psicoterapeuta.

Sabato 16 novembre, alle ore 16:30, presso la Biblioteca Comunale di Villa Castelli (Via della Pace, 1), avremo l’opportunità di ritrovarci per un altro momento di confronto, ascolto e condivisione.

Perché partecipare? Perché prendersi cura della propria salute mentale è un gesto d’amore verso se stessi e verso gli altri. “Un tè con la Psicologa” è un’occasione unica per:

Sentire di non essere soli: Condividere le proprie esperienze e trovare supporto.

Aumentare la consapevolezza: Capire meglio i meccanismi del nostro benessere psicologico.

Contribuire a creare una comunità più sana: Sfatare i pregiudizi e promuovere una cultura del benessere.

Un’atmosfera accogliente e informale ci aspetta per parlare di tutto ciò che riguarda la nostra salute mentale, senza tabù né giudizi. La Dott.ssa Ammirabile sarà a disposizione per rispondere alle vostre domande.

Non perdere questa opportunità! Partecipa a “Un tè con la Psicologa” e unisciti a noi in questo percorso verso un benessere sempre maggiore.