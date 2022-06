TORNA UNA CERTEZZA: L’ESAME DI STATO CON GLI SCRITTI DOPO DUE ANNI DI ORALI

Per i ragazzi dell’era del covid è tornato l’esame di stato con gli scritti.

Giorni e giorni passati a fare previsioni circa le possibili tracce per quanto riguarda la prova di italiano, poi l’indimenticabile notte prima degli esami e, oggi, finalmente, è arrivato il fatidico giorno che, sicuramente, i ragazzi non potranno dimenticare. Quella del 2022 è la prima “vera maturità” post covid e i docenti dovranno valutare la maturità dei ragazzi e considerare tutto il percorso fatto soprattutto negli ultimi due anni, in cui è mancata la routine scolastica, il rapporto con i docenti e lo studio è avvenuto in solitudine, davanti ad uno schermo di computer. Un ritorno alla normalità che riempie di entusiasmo e aspettative per il futuro. Un abbraccio a tutti gli studenti impegnati in questo esame che segna una vera svolta nella loro vita. Anna Consales