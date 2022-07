TORNA “UNA VALLE DI LIBRI” L’11 LUGLIO 2022 IN PIAZZA PLEBISCITO A CEGLIE MESSAPICA ARRIVA ERMAL META

L’evento organizzato dall’associazione culturale “Una valle di Libri” in collaborazione con il Comune di Ceglie Messapica.

Dopo il successo del settembre scorso, torna per un’anteprima estiva il festival della culturale “Una Valle di Libri”, organizzato dall’omonima associazione in collaborazione con il Comune di Ceglie Messapica – assessorato alla Cultura. Lunedì prossimo (11 luglio 2022, ore 21.00) nella tappa di anteprima, arriverà nella Città della Gastronomia, in Piazza Plebiscito, il cantautore Ermal Meta, che presenterà il suo primo romanzo edito da “La Nave di Teseo” dal titolo “Domani e per sempre”. Dialogherà con l’autore la conduttrice e volto di Radio Norba Antonella Caramia. L’evento è prodotto in collaborazione con la New Music Promotion di Vincenzo Gianfreda e Daria Santoro.

Nell’anteprima di “Una Valle di Libri” a Ceglie Messapica, Ermal Meta ci delizierà con i suoi grandi successi in acustico, una presentazione con showcase da non perdere tra “musica e parole”. In Piazza Plebiscito, sarà possibile acquistare i libri grazie al contributo della libreria che da tre anni sostiene il festival, “La bottega del libro” di Ostuni. Al termine della manifestazione, sempre in piazza, ci sarà il firmacopie.

“E’ l’artista che abbiamo scelto per l’anteprima della terza edizione del festival – sottolinea il direttore artistico del festival Flavio Cellie – ringraziamo il comune di Ceglie Messapica che ancora una volta ha creduto nel nostro progetto, nato proprio nel 2020 nella stessa città. L’obiettivo è quello di portare in autunno la terza edizione del festival sfruttando i teatri delle città della nostra Valle d’Itria, intanto godiamoci questa anteprima con uno degli artisti più interessanti per panorama della musica italiana, alla sua opera prima come scrittore”.

Ermal Meta è un cantante, autore, polistrumentista e produttore musicale albanese, naturalizzato italiano. Nel 2016 pubblica il suo primo album da solista a cui ne seguono altri tre i cui tour registrano il tutto esaurito in Italia e in Europa. In questi ultimi anni ha ottenuto premi e riconoscimenti prestigiosi in campo musicale. Domani e per sempre è il suo esordio letterario.

Domani e per sempre

È l’inverno del 1943: nel mondo scosso dalla seconda guerra mondiale, l’Albania subisce senza piegarsi l’occupazione tedesca. Nel piccolo villaggio di Rragam, nel nord del paese, Kajan guarda il mondo cambiare attraverso gli occhi curiosi di un bambino di sette anni. I suoi genitori sono partigiani e sono sulle montagne a combattere contro i nazisti, così accanto a lui ci sono l’amatissimo nonno Betim e Cornelius, un personaggio dal passato misterioso che segnerà la vita di Kajan.

Alla fine della guerra, la vita del protagonista sembra scorrere su binari sicuri e promette di andare verso un futuro radioso, ma nell’Albania dominata dalla dittatura comunista e nell’Europa spaccata in due dalla Guerra fredda, niente è come sembra. Dietro ogni angolo si nascondono ombre e pericoli che spingeranno il destino di Kajan a compiere traiettorie imprevedibili.

In uno straordinario romanzo di formazione, Ermal Meta racconta la storia di Kajan, che cresce nel cuore dei conflitti del Novecento, un’anima sensibile catapultata in mondi lontani.