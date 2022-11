TORNANO CITTADINI E RAGAZZI IN PIAZZA PER IL 4 NOVEMBRE

Come in tutte le piazze d’Italia, anche a Brindisi si e’ tenuta la cerimonia del 4 nOvembre, festa dell’unità nazionale e delle Forze Armate. Il prefetto Carolina Bellantoni ci ha tenuto a far presente che oggi più che mai si deve alzare al cielo il concetto di unità, di cui le nostre Forze Armate sono custodi. Tante scolaresche presenti per fare una riflessione generale sulla coesione istituzionale e sociale. Infine un messaggio inequivocabile: le Forze Armate italiane sono portatrici di pace e ripudiano la guerra, come quella in Ucraina. Presenti alla manifestazione le autorità civili, militari e religiose.