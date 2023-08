TORNANO LE BUCHE ANCHE IN VIA PORTA LECCE!

E’ proprio il caso di dire che la passata Amministrazione Comunale di Brindisi è andata al risparmio nel rifacimento della pavimentazione di sampietrini di via Porta Lecce. Dopo rinvii che si sono susseguiti uno dietro l’altro, qualche mese addietro si è provveduto a far eseguire i lavori da cui è stata esclusa la corsia dedicata alla sosta delle auto ed anche il tratto finale, prospiciente i corsi principali. Una scelta inaccettabile che purtroppo ha già prodotto risultati negativi. Proprio nel tratto finale, infatti, è saltata la pavimentazione e si corre il rischio che i sampietrini si disperdano o saltino al passaggio delle auto.

Un motivo in più perché l’attuale Amministrazione intervenga in maniera decisa ed immediata attraverso la programmazione di un intervento che va a completare quello già eseguito, sia pure solo su una parte del tracciato di questo ingresso storico della città.

Poi basta percorrere qualche metro per raggiungere corso Roma dove il basolato è saltato, rendendo addirittura pericoloso l’attraversamento delle auto. In questi casi, sulla basole intervengono gli operai della Brindisi Multiservizi, ma è sin troppo chiaro che non si può andare avanti in questo modo, anche perché si sprecano risorse pubbliche senza risolvere il problema.

E’ evidente che si rende necessario un rifacimento totale della pavimentazione dei corsi principali, magari passando da uno studio per individuare la soluzione migliore e soprattutto più resistente, anche in considerazione del fatto che non è ancora ben chiaro se questa Amministrazione intende pedonalizzare i corsi o consentire il transito di auto e mezzi pesanti. In quel caso, pensare al rifacimento delle basole sarebbe davvero da folli perché è assai difficile che possano resistere al peso di tali veicoli.

Vedremo come andrà a finire, ma nel frattempo si pensi a risolvere il problema di via Porta Lecce.