TORNANO LE ERBE AROMATICHE DELL’AISM

Venerdi 5 – Sabato 6 e Domenica 7

Maggio

tornano le “Erbe Aromatiche” di AISM per donare un aiuto concreto alle persone

con sclerosi multipla e patologie correlate

Scopri come averle su www.aism.it/aromatiche

si può donare anche con il numero solidale 45512

Timo aromatizzato anche al limone, maggiorana, rosmarino, salvia e origano. Ce ne èper tutti

i gusti. Sono le Erbe Aromatiche di AISM in piazza venerdì 5, sabato 6 e domenica 7

maggio. Un misto di colori e aromi con cui abbellire gli ambienti domestici o insaporire i

piatti della nostra cucina ma soprattutto portano il profumo della solidarietà. I volontari di

AISM accoglieranno la cittadinanza nei punti di solidarietà distribuiti nelle principali piazze

AISM dove si potrà ricevere il kit con un mix di due piante di erbe aromatiche a fronte

di una donazione di 10 euro. I fondi raccolti conle Erbe Aromatiche di AISM andranno

a donare un aiuto concreto alle persone consclerosi multipla e patologie correlate e alla

ricerca scientifica.

Già da ora è possibile prenotare la propria confezione di Erbe Aromatiche chiamando

direttamente la sezione provinciale AISM di Brindisi 0831528030 o l’indirizzo mail

aismbrindisi@aism.it .

Dove puoi Trovarci:

Brindisi:

Piazza Vittoria 5-6-7 maggio

Santuario Di Jaddico 6-7 maggio

Quartiere La Rosa Via delle Mimose 5-6-7 Maggio

Francavilla Fontana:

Piazzale del Carmine 6-7 maggio

Ceglie Messapica:

Piazza Plebiscito 6-7 Maggio

San Vito dei Normanni:

Piazza Vittoria 6-7 maggio

Cos’è la SM. Cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi multipla è una delle piùgravi

malattie del sistema nervoso centrale. Il 50% delle persone con SM è giovane e non ha

ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini. In Italia sono137 mila le

persone con sclerosi multipla, 3.600 nuovi casi ogni anno: 1 ogni 3 ore. La causa e la

cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca

scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi

multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone con SM. Tra le patologie correlate alla

SM vi è la neuromielite ottica (NMO), che ha un quadro di bisogni e di interventi sanitari e

socio-assistenziali assimilabili alla SM.

Un Numero Solidale per donare: il 45512

A sostegno della campagna anche il numero solidale AISM 45512, per sostenere la

ricerca scientifica. Gli importi della donazione saranno di 2 euro da cellulare

personale WindTre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali; 5 o 10

euro da chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, e Tiscali, di 5

euro da chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile.

QRCode: inquadra e scarica la tua ricetta, consiglio o idea preferita

Molti chef sosterranno Le Erbe aromatiche di AISM. Al fianco di AISM la splendida

madrina Antonella Ferrari, attrice, scrittrice e donna con SM, il ballerino Ivan

Cottini.Con loro gli ambasciatori Francesca Romana Barberini, conduttrice radio,

TV e Food Ambassador, gli chef Alessandro Dentone, Emanuele Mancuso e

Roberto Valbuzzi e tutti gli amici che promuoveranno “le Erbe Aromatiche di

AISM” attraverso i loro canali social.

All’interno dei kit delle Erbe Aromatiche di AISM offerte dai volontari nelle

principalipiazze italiane, ci sarà una cartolina informativa con un QRCode attraverso

cuiscoprire preziosi consigli e idee sfiziose su come utilizzare le erbe aromatiche,

non solo in cucina grazie a diversi amici di AISM.