Tornano le navette elettriche di Rialbus One nel fine settimane al cimitero

Una nota dell’azienda Rialbus One:

Rialbus One non lascia indietro nessuno, e lo dimostra con il suo nuovo servizio di navette elettriche all’interno del cimitero, disponibile oggi e domani (e presto con nuove date in arrivo). Un gesto di attenzione e vicinanza rivolto soprattutto a chi è anziano, a chi ha difficoltà di deambulazione o semplicemente a chi desidera spostarsi in totale serenità e comodità.

Sappiamo quanto sia importante poter dedicare un momento di raccoglimento ai propri cari, senza preoccuparsi di dover affrontare lunghe distanze o barriere. Per questo, con le nostre navette elettriche, garantiamo un trasporto sicuro e silenzioso, rispettoso dell’ambiente e dei luoghi sacri.

Vogliamo che tutti possano sentire la mano tesa di Rialbus One in un momento così delicato. Noi siamo qui per accompagnarvi, passo dopo passo, verso ciò che conta davvero: un omaggio sentito e una visita in totale tranquillità, alla portata di chiunque.

Seguiteci per rimanere aggiornati sulle prossime date disponibili. Rialbus One vi aspetta, perché la cura e il benessere delle persone sono da sempre la nostra priorità.