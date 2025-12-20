Facebook Instagram
Tornata a riunirsi l’Assiociazione “Gulliver 180”

Nei giorni scorsi  , dopo qualche mese di pausa, si sono riuniti a Brindisi in assemblea  ( presso il Laboratorio Urbano  al quartiere S.Elia) i soci   dell’ Associazione   GULLIVER 180,  una significativa realtà del territorio  brindisino ( e non solo) che da molti anni si occupa   di salute mentale, di chi soffre, in sostanza di chi, per essere maggiormente aiutato  e sostenuto, ha poi bisogno di  progetti, iniziative  , sinergie.

Quelli che ,tra  l’altro, erano gli obiettivi  di Benito Giglio, lo  “ storico” e indimenticabile Presidente di GULLIVER 180 purtroppo scomparso nel 2022, che  continua a lasciare una  “ traccia indelebile” nel cuore di tutti coloro  che gli  hanno voluto bene. 

E  la nostra  Associazione, il Presidente Pino  Montanaro  , il Vice Presidente  dott. Franco Colizzi ( Psichiatra  , organizzatore del Festival  del Mediterraneo, da sempre impegnato nel mondo del volontariato  e attento  alla salute mentale) e i soci  intendono  consolidare  un percorso già virtuoso( che può quindi dare ancora molto alla comunità e alle stesse istituzioni),  proseguendo  la strada tracciato  dal nostro indimenticabile  Benito.

La Salute  Mentale  riguarda  tutti noi, ogni comunità, le istituzioni sanitarie e politiche, le associazioni, il volontariato, le strutture  e i Centri di Igiene   e Salute   Mentale, come   le “ tessere di un  mosaico” che, per andare avanti, deve sempre essere compatto, concreto, operativo.

GULLIVER  180  ha già  in mente diversi progetti e iniziative( dopo aver partecipato tra l’altro, in questi mesi, ad iniziative e incontri   sul tema dei giovani e il benessere mentale)   da condividere    anche con  la  Cooperativa  Eridano ( presieduta  da Francesco Parisi) che ringraziamo, ancora  una volta, per l’ospitalità .   

E   con una particolare e dovuta attenzione  alla collaborazione con le istituzioni,  sanitarie  e politiche, perché, sulle problematiche della salute mentale, delle categorie fragili  e chi soffre, si deve ancora fare  molto.

                                                                                                                          GULLIVER 180

