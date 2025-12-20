Tornata a riunirsi l’Assiociazione “Gulliver 180”

Nei giorni scorsi , dopo qualche mese di pausa, si sono riuniti a Brindisi in assemblea ( presso il Laboratorio Urbano al quartiere S.Elia) i soci dell’ Associazione GULLIVER 180, una significativa realtà del territorio brindisino ( e non solo) che da molti anni si occupa di salute mentale, di chi soffre, in sostanza di chi, per essere maggiormente aiutato e sostenuto, ha poi bisogno di progetti, iniziative , sinergie.

Quelli che ,tra l’altro, erano gli obiettivi di Benito Giglio, lo “ storico” e indimenticabile Presidente di GULLIVER 180 purtroppo scomparso nel 2022, che continua a lasciare una “ traccia indelebile” nel cuore di tutti coloro che gli hanno voluto bene.

E la nostra Associazione, il Presidente Pino Montanaro , il Vice Presidente dott. Franco Colizzi ( Psichiatra , organizzatore del Festival del Mediterraneo, da sempre impegnato nel mondo del volontariato e attento alla salute mentale) e i soci intendono consolidare un percorso già virtuoso( che può quindi dare ancora molto alla comunità e alle stesse istituzioni), proseguendo la strada tracciato dal nostro indimenticabile Benito.

La Salute Mentale riguarda tutti noi, ogni comunità, le istituzioni sanitarie e politiche, le associazioni, il volontariato, le strutture e i Centri di Igiene e Salute Mentale, come le “ tessere di un mosaico” che, per andare avanti, deve sempre essere compatto, concreto, operativo.

GULLIVER 180 ha già in mente diversi progetti e iniziative( dopo aver partecipato tra l’altro, in questi mesi, ad iniziative e incontri sul tema dei giovani e il benessere mentale) da condividere anche con la Cooperativa Eridano ( presieduta da Francesco Parisi) che ringraziamo, ancora una volta, per l’ospitalità .

E con una particolare e dovuta attenzione alla collaborazione con le istituzioni, sanitarie e politiche, perché, sulle problematiche della salute mentale, delle categorie fragili e chi soffre, si deve ancora fare molto.

GULLIVER 180,