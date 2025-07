Torneo dei Rioni. Ci si avvicina alle semifinali

In serata al tre due partite del Torneo dei Rioni di basket, in svolgimento su piazza Santa Teresa. Newspam, che rappresenta il rione centro, ha superato Agenda Brindisi (Casale, Paradiso, Minnuta) per 57 a 55. Il girone vede in testa proprio questo due squadre a 2 punti. Senzacolonne ancora a zero, ma stasera giocherà contro Newspam. Nell’altra gara, Brundisium, che rappresenta Sant’Angelo e Sant’Elia, ha superato Brindisitime per 73 a 70. In testa Brindisi Report e Brundisium con 2 punti. Brindisitime, nonostante due buone partite ma cedendo nel finale, esce di scena e non prenderà’ parte alle semifinali.