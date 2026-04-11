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Torneo U14 di fioretto – Vince ancora Richards Zwannah del maestro Muraglia

Bissa il successo della scorsa stagione, l’ atleta Richards Zwannah, nella seconda prova del Torneo U14 di  fioretto in svolgimento ad Ancona.
Gara esemplare dal girone alla semifinale disputata con Liam Puggiotto del CS Mestre, dove cede il passo per 15/9  al vincitore poi della prova.
Un podio importante ed un test notevolmente indicativo per il Campionato Nazionale Gran Premio Giovanissimi che si disputerà a Riccione dallo 07 al 13 maggio e che lo rivede nuovamente tra i primi del ranking di categoria.

In gara  domani nelle categorie Giovanissimi/me anche  Luigi Scotto Di Santolo, Alessandro Rodio e Carola Ruggio impegnati anche loro nel prossimo Campionato di Riccione.

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