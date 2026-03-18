Torre Canne cambia volto: al via la rigenerazione della marina per 1,7 milioni di euro

Nuove aree verdi, mobilità sostenibile con 220 posti auto e percorsi naturalistici: Invitalia pubblica la gara d’appalto per il rilancio strategico della frazione.

FASANO – Un nuovo, importante tassello si aggiunge al mosaico della riqualificazione del litorale fasanese. È ufficialmente pronta a partire la rigenerazione di Torre Canne, grazie a un intervento dal valore di 1,7 milioni di eurogestito dalla stazione appaltante Invitalia. Il progetto, che rappresenta il “Lotto B” della strategia di valorizzazione della marina, punta a trasformare radicalmente l’accoglienza turistica e la vivibilità della frazione, con un termine per la presentazione delle offerte fissato al 13 aprile 2026.

«Un’altra ottima notizia per il nostro territorio – spiega il sindacoFrancesco Zaccaria –: un altro cantiere fondamentale è pronto a partire a Torre Canne. Dopo un lavoro di progettazione articolato e attento, presentiamo oggi una gara d’appalto che cambierà il volto della nostra marina che finalmente si doterà di un’area mercatale degna di questo nome. Questo intervento non è solo un’opera pubblica, ma una visione d’insieme che unisce funzionalità, mobilità sostenibile e profondo rispetto per l’ambiente. Restituiamo alla comunità spazi più vivibili e percorsi naturalistici unici, convinti che Torre Canne debba continuare a crescere con progetti pensati per migliorare la vita quotidiana dei residenti e, allo stesso tempo, rafforzare l’attrattività della nostra costa nel panorama turistico internazionale. La nostra attenzione per Torre Canne resta massima: con il parcheggio di interscambio e la riqualificazione dell’area umida, dimostriamo che è possibile coniugare sviluppo e tutela del paesaggio. Per questo importante lavoro voglio ringraziare l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Cisternino e tutto il personale degli Uffici Comunali che ha lavorato a questo importante progetto».

L’intervento si articola su tre direttrici fondamentali:

Mobilità e Servizi: Tra via Messina, via Stella Polare e la circonvallazione nascerà un’area multifunzionale dotata di verde attrezzato, spazio mercatale e un parcheggio di interscambio da 220 posti auto con postazioni di bike sharing. L’opera includerà anche la sistemazione di via Imperia.

Tra via Messina, via Stella Polare e la circonvallazione nascerà un’area multifunzionale dotata di verde attrezzato, spazio mercatale e un parcheggio di interscambio da 220 posti auto con postazioni di bike sharing. L’opera includerà anche la sistemazione di via Imperia. Decoro Urbano: Sarà completato l’arredo del lungomare di via Eroi del Mare, rendendo il tratto tra via Capri e il bivio per la litoranea verso Savelletri più accessibile e ordinato.

Sarà completato l’arredo del lungomare di via Eroi del Mare, rendendo il tratto tra via Capri e il bivio per la litoranea verso Savelletri più accessibile e ordinato. Ambiente e Natura: Una parte dell’area umida tra via del Faro e via Lago di Varano sarà riqualificata con la creazione di percorsi naturalistici dedicati al birdwatching, valorizzando uno degli scorci più suggestivi del territorio.

«Siamo finalmente pronti a dare concretezza a un’opera di fondamentale importanza per la nostra marina – dice l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Cisternino -: il cosiddetto “Lotto B” di Torre Canne. Si tratta di un intervento strategico di riqualificazione che doterà la frazione di ampie aree parcheggio e di una zona pedonale e alberata, arricchita da un camminamento che condurrà fino alla spiaggia adiacente alle Terme. Il progetto include inoltre un percorso dedicato al birdwatching e la sistemazione dell’intera area di accesso, interventi che garantiranno ordine e bellezza, riducendo sensibilmente l’impatto del traffico sul centro abitato. Come sappiamo, Torre Canne è ogni estate felicemente “presa d’assalto” da tantissimi turisti; il nostro obiettivo è rendere questa accoglienza più sostenibile, invitando i visitatori a vivere la località a piedi o in bicicletta, lasciando le auto in aree di sosta idonee. Questa opera si inserisce in una visione più ampia: dopo aver riqualificato l’approdo di Torre Canne, stiamo lavorando a una rete di mobilità dolce che cambierà il volto del territorio. Penso alla pista ciclabile che collegherà Monopoli a Torre Canne e al completamento dei tratti che già connettono l’incrocio di Torre Canne all’Hotel Canne Bianche, con il nuovo segmento in fase di realizzazione che si estenderà fino alle “Dune”. Grazie a questa sinergia di interventi, Torre Canne diventerà una meta più vivibile, fruibile e rispettosa dell’ambiente, offrendo un nuovo standard di accoglienza a cittadini e turisti».

A completamento di questa visione organica di rilancio, l’Amministrazione comunale ha già messo in programma un potenziamento della viabilità interna di Torre Canne. Nello specifico, è stato pianificato il rifacimento integrale di via Messina, che beneficerà di un nuovo manto stradale e di una segnaletica rinnovata, insieme a interventi di manutenzione straordinaria su via del Faro. Si tratta di opere essenziali per garantire standard di sicurezza più elevati e restituire decoro alle arterie che rappresentano il cuore pulsante della vita quotidiana nella marina.