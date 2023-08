TORRE CANNE INVASA DA SCARABEI! IL SINDACO SCRIVE ALL’ASL

Scarabei a Torre Canne:

il sindaco Zaccaria scrive all’ASL

Sono molteplici le segnalazioni giunte da Torre Canne e da Pozzo Faceto di una massiccia presenza di scarabei stercorari nel territorio dopo il tramonto

FASANO – Il sindaco Francesco Zaccaria, dopo le segnalazioni pervenute all’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico, da parte di numerosi abitanti delle località marine del territorio che riferiscono di una massiccia presenza del cosiddetto “scarabeo stercorario”, e dopo aver intensificato il servizio di disinfestazione ordinaria, ha scritto al SISP – Servizio Igiene e Sanità Pubblica richiedendo un pronto intervento per risolvere la problematica.

L’insetto si nutre di sterco che diffonde tramite caratteristiche pallottole fatte rotolare sul suolo, ed è innocuo per l’uomo, non trasferendo malattie infettive.

«Il fenomeno in atto – si legge nella missiva che il primo cittadino ha inviato alla ASL Brindisi – desta preoccupazione e ritengo meriti di essere attenzionato per ciò che attiene al profilo igienico sanitario, accertando anche le cause del medesimo. In particolar modo, nel far riferimento alla presenza, tra le località di Pozzo Faceto e Torre Canne, di un allevamento di animali da latte oggetto di numerosissime segnalazioni per le sgradevoli esalazioni di letame, si chiede di verificare l’esatto adempimento delle prescrizioni vigenti in materia di conservazione e stoccaggio del letame».