Torre Canne – Scianaro (Fdi): “Dopo l’ennesima mareggiata ci si rende conto solo oggi dell’erosione della costa. Lo denuncio da 10 anni”

“Non so se ridere o piangere di fronte alle ultime dichiarazioni dell’Amministrazione comunale di Fasano che OGGI si sveglia e scopre che Torre Canne non solo è gravemente compromessa nella costa, ma si rischiano gravi danni a case, strutture alberghiere e insediamenti produttivi. Leggo che OGGI non si intende restare a guardare e viene rivolto un appello accorato alla Regione per interventi urgenti. Urgenti??? Certo, urgenti OGGI, ma la situazione rinviene da lontano e io ne sono testimone attivo, come consigliere comunale di Fasano: 8 anni fa, e ci sono atti che lo dimostrano, scrissi al sindaco, sempre lui Francesco Zaccaria, perché fosse convocato d’urgenza un tavolo su ‘Erosione costiera’. Anche allora, aprile 2018, c’era stata la ‘solita’ mareggiata e c’era stato il crollo in mare del muro di recinzione dell’ex Lido Pipoli a Torre Canne. Ma non era la prima volta, più volte avevo sollevato anche in passato che l’erosione stava interessando il tratto di Parco delle Dune Costiere, che è uno degli angoli più belli della Puglia. Eppure proprio alla Regione, alla quale oggi l’Amministrazione fa appello, ci sono sempre stati i ‘loro amici’, un governo regionale guidato dal PD, al quale Zaccaria appartiene, e consiglieri/assessori amici personali del sindaco, ai quali quest’ultimo si sarebbe potuto rivolgere per ottenere se non più finanziamenti, più attenzione. Invece, nulla, e l’ultima volta che ho sollecitato il sindaco Zaccaria è stato a settembre scorso, quando in Consiglio comunale, ho presentato non una ma TRE mozioni, una proprio sull’erosione della costa di Torre Canne, *dove le mareggiate, ormai, arrivano alle abitazioni e mettono a rischio la sicurezza di chi vi abita*, e del Parco delle Dune Costiere.

“Per questo oggi l’Amministrazione che scopre come ‘Alice nel Paese delle Meraviglie’ l’erosione della costa, non è credibile e merita di andare a casa per inerzia e incuria verso il nostro territorio. Per quello che mi compete, oggi anche nella veste di consigliere regionale, sarà quello di capire cosa è successo in questi 9 anni di Amministrazione Zaccaria e perché non ci siano stati interventi preventivi.”