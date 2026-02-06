Torre Guaceto – D’Attis (Fi): “Modello di gestione di caratura internazionale”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Oggi ho partecipato all’evento di celebrazione dei 25 anni dall’istituzione di “Torre Guaceto”: una ricorrenza ci ricorda innanzitutto di coloro che hanno creduto che quel pezzo di terra potesse diventare una riserva marina protetta. Oggi Torre Guaceto è un modello di gestione del territorio di caratura internazionale, anche se il sistema di governance può e deve essere ulteriormente migliorato. Ma è una riserva straordinaria e come tale va sostenuta e difesa. A proposito di questo, come vicepresidente della Commissione Antimafia, dico che bisogna porre la massima attenzione affinché queste realtà -Torre Guaceto come le altre sul territorio- non diventino appetibili per la criminalità per quanto riguarda i servizi connessi. Su questo non possiamo transigere ne’ avere la minima disattenzione perché ci sono diversi servizi che orbitano attorno a queste realtà che potrebbero essere nel mirino anche delle associazioni criminali”.