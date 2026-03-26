Torre Guaceto: due tratti di costa protagonisti di riprese cinematografiche, nuove regole temporanee

Punta Penna Grossa e promontorio della torre aragonese diventano temporaneamente set per riprese cinematografiche internazionali. Il resto degli 8 chilometri di costa di Torre Guaceto non saranno interessati dai lavori e gli utenti potranno fruirne osservando il regolamento della riserva.

Nel dettaglio, le scene del film saranno girate nell’area che va dal promontorio di Punta Penna Grossa al chiaro d’acqua che sorge al centro dell’omonima spiaggia, e sul promontorio della torre aragonese con l’edificio storico al centro.

Gli utenti potranno continuare a lasciare la propria auto presso l’area parcheggio “Porta della riserva”, fronte nord dell’area protetta fino al 14 aprile, dal giorno successivo l’area di sosta si sposterà lungo la stessa strada, nel perimetro del villaggio turistico Meditur. In entrambi i casi il posteggio sarà gratuito.

Le riprese cinematografiche termineranno il 5 maggio. Fino a tale data, come da ordinanza del Comune di Carovigno, vigerà divieto temporaneo di accesso alle aree demaniali oggetto delle riprese cinematografiche.

Nelle aree di accesso alla riserva saranno predisposti punti di sicurezza affinché gli utenti possano ricevere informazioni utili alla corretta fruizione di Torre Guaceto.