Torre Guaceto entra nella rete europea delle vie Francigene: opportunità per l’intero territorio

Si è tenuta la cerimonia di ingresso del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto nella Associazione Europea delle Vie Francigene. L’istituzionalizzazione permetterà di aumentare l’attrattività del territorio rispetto ai flussi turistici sostenibili ed aprirà nuovi scenari lavorativi per gli operatori del settore terziario. Il presidente AEVF, Francesco Ferrari ha consegnato simbolicamente il diploma europeo al presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Rocky Malatesta, come segno tangibile dell’avvio del partenariato. L’evento si è svolto nel castello di Carovigno in occasione del convegno “Dalla Via Francigena una visione europea in cammino per uno sviluppo culturale sostenibile” organizzato al fine di illustrare alle Istituzioni territoriali e agli attori dell’accoglienza attivi nel territorio di pertinenza di Torre Guaceto, le opportunità derivanti dall’ingresso dell’ente nell’AEVF. Il Consorzio di Torre Guaceto verrà poi presentato ufficialmente all’Assemblea AEVF che si svolgerà in Francia, a Troyes, il 16 prossimo maggio. Hanno animato il convegno i vertici del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto e di AEVF, moderati dal direttore dell’associazione, Luca Bruschi, i sindaci di Brindisi e Carovigno, Giuseppe Marchionna e Massimo Lanzilotti, il presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarrelli, il responsabile turismo sostenibile della Regione Puglia, Angelofabio Attolico e il direttore del dipartimento Turismo della Regione, Aldo Patruno. I responsabili del progetto Erasmus+ “Hike”, WWF, cooperativa Thalassia e dell’associazione Brindisi le antiche strade hanno illustrato le buone pratiche già rodate e i propositi per il prossimo futuro. “Questo territorio e soprattutto l’ente che presiedo con gli operatori virtuosi che ci circondano – ha dichiarato il presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Rocky Malatesta -, da anni sono impegnati per proteggere e dare nuova linfa vitale alle nostre risorse naturali e culturali. Oggi, con il partenariato con AEVF, che va ad aggiungersi al processo attivo della Carta Europea per il Turismo Sostenibile e il percorso per diventare Riserva della Biosfera Unesco, segniamo un altro importate traguardo necessario per fare della nostra area sempre più un luogo di accoglienza sostenibile e felice non solo per chi arriva da fuori, ma anche per chi qui ci vive e lavora”.La via Francigena attraversa l’Europa da Nord a Sud lungo un itinerario di 3.200 chilometri, lungo i quali opera la rete AEVF e della quale fanno parte 249 Enti locali e Regioni, compresa la Puglia. Questo network internazionale coinvolge e aggrega i territori con l’obiettivo di far conoscere al mondo intero le bellezze del percorso, ormai sempre più frequentato da un pubblico internazionale che proviene da tutti i Continenti. La Via Francigena è una straordinaria opportunità per i territori che vogliono destagionalizzare e diversificare la propria offerta turistica e la via Francigena nel Sud, certificata dal Consiglio d’Europa nell’ottobre 2019, è un esempio di come un progetto culturale di cooperazione internazionale possa favorire lo sviluppo di un nuovo turismo responsabile e sostenibile, stimolando la creazione di reti di nuovi servizi. Il presidente AEVF, Francesco Ferrari esprime grande apprezzamento per il nuovo socio: “L’adesione del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto alla rete europea delle vie Francigene ci riempie di grande gioia. Abbiamo conosciuto da vicino questa splendida realtà durante il ‘Road to Rome’ del 2021 e lo scorso mese di ottobre grazie al progetto europeo Hike. L’accoglienza ricevuta è stata memorabile, così come la scoperta di questa straordinaria area protetta situata sulla costa adriatica dell’Alto Salento. Faremo conoscere la buona pratica di destinazione sostenibile della riserva in tutta la rete AEVF che parte da Canterbury e arriva a Santa Maria di Leuca, coinvolgendo oltre 700 comuni”.