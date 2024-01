Un lunghissimo black out si è verificato in contrada Torre Rossa. Gli abitanti della zona, oinfatti, sono rimasti senza luce dalle ore 16 di ieri fino alle 11 di stamani e non sono servite a niente le decine di telefonate fatte all’ufficio guasti dell’Enel, oltre che alla polizia locale.

Purtroppo non è la prima volta che Torre Rossaresta al buio. La causa è senza dubbio riferibile ad una rete obsoleta.