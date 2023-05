TORRE S. SUSANNA – ARRESTATO 32ENNE PER DETENZIONE DI PISTOLA E DROGA

Torre Santa Susanna (BR). I Carabinieri arrestano un 32enne del luogo per detenzione di una pistola e droga.A Torre Santa Susanna, i Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana e della Stazione di Torre Santa Susanna hanno arrestato un 32enne del posto per detenzione illegale di armi, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. I militari, dopo avere ricevuto alcune segnalazioni di un sospetto viavai in un locale disabitato, hanno effettuato una perquisizione locale, rinvenendo una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e relativo caricatore inserito e diverse cartucce dello stesso calibro, nonchè 46 grammi di cocaina, bilancini di precisione e vario materiale utile per il confezionamento. Le armi, le munizioni e lo stupefacente sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’arrestato, al termine delle formalità, è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua residenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.