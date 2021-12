ecco cosa scrive il Sindaco Michele Saccomanno:

Carissimi, abbiamo 63 positivi di cui 44 adulti e 73 in quarantena domiciliare, in un gran numero bambini in quarantena con test molecolare negativo che ritornano liberi di circolare il 22 dicembre.

Credo che occorra qualche sacrificio ancora. Sospenderò il teatro fino a miglioramento dei dati e chiederò ai parroci di contingentare i posti in chiesa. A carabinieri e vigili farò incrementare i controlli nei locali per il super GREEN pass.