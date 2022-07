TORRE SAN GENNARO – I CITTADINI RINGRAZIANO IL SINDACO CICCARESE

Finalmente il Sindaco Ciccarese ha ritenuto opportuno dar voce a noi residenti

della lottizzazione “Guarini”, a Torre San Gennaro la cui permanenza nella

stagione estiva nella Marina è resa invivibile dal 2013 dalla Fair Play,

concessionaria di un impianto dove dovrebbe svolgersi solo sport di tipo

amatoriale (non a scopo di lucro) e dove invece molto spesso si svolgono grandi

tornei, che ospitano centinaia di persone e che hanno tutt’altro sapore rispetto

alla gratuità che dovrebbe caratterizzarli.

Da anni ci troviamo costretti a subire rumori, schiamazzi, urla fino alle 5 del

mattino di chi si trattiene nell’impianto dopo gli eventi organizzati dalla società,

senza possibilità di riposo notturno (molto spesso anche pomeridiano), ma con

l’impellenza comunque di attendere ognuno al proprio gravoso lavoro.

Ci rendiamo conto che il Sindaco si trova ad affrontare una situazione che ha

ereditato dalle passate Amministrazioni, che hanno fatto l’improvvida scelta di

realizzare, proprio all’interno di una lottizzazione destinata a residenze, un

impianto sportivo così impattante sulla tranquillità di quella zona e che ha anche

ereditato cause che provengono da lontano e molti esposti, di cui non può non

tenere conto.

Ci rendiamo anche conto che la scelta di non autorizzare il torneo richiesto dalla

Fair Play è stata guidata anche dalle direttive che la Prefettura ha impartito a

tutti i Comuni affinchè evitino di autorizzare manifestazioni che possano

comportare un rischio covid.

Ma pur consapevoli che concorrevano altre ragioni oltre a quella che riguarda la

tranquillità di noi residenti, siamo comunque grati al Sindaco per aver conciliato

finalmente le nostre esigenze con quelle di una società, qual è la Fair Play srl,

alla quale non è stato certamente negato di esercitare l’attività per la quale è

concessionaria dell’area. Gli abitanti della zona, già residenti molto prima della

costituzione dell’associazione e relativa concessione dell’area, ci tengono a

precisare che hanno più volte cercato un compromesso con la Fair Play e hanno

avanzato diverse proposte per far si che ci fosse una pacifica convivenza fra

tutti; proposte a cui la Fair Play è voluta rimanere sorda continuando nella totale

mancanza del rispetto altrui.

Quest’anno il Sindaco è riuscito a contemperare tutti gli interessi in gioco: e

cioè quello della Fair Play, di continuare a gestire l’impianto sportivo come da

concessione, quello dei residenti di godersi finalmente la tranquillità notturna

della marina di Torre San Gennaro, e l’interesse di tutelare la salute pubblica

evitando che manifestazioni di grande portata, qual è quella che la Fair Play

intendeva svolgere, possano costituire focolaio di un virus che è in fase di

recrudescenza.