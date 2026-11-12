Torre Santa Susanna, D’Attis (Fi): “Lo Stato c’è, nessuno spazio all’illegalità”



Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Bene l’intervento del prefetto di Guido Brindisi Aprea a Torre Santa Susanna: è un segnale chiaro, lo Stato c’è e non vi è spazio per l’illegalità. Un’azione che si affianca all’impegno portato avanti sul territorio dall’amministrazione comunale, dalla magistratura e dalle forze dell’ordine, impegnate quotidianamente nel contrasto alla criminalità mafiosa. La relazione annuale della DIA continua a segnalare criticità legate alla presenza mafiosa a Torre Santa Susanna: è una condizione che va affrontata con determinazione e con un’azione corale. Ciascuno, nell’ambito delle proprie responsabilità, deve contribuire a rafforzare la legalità e a superare queste ombre. La presenza delle istituzioni e la collaborazione tra tutti i livelli dello Stato sono fondamentali per raggiungere l’obiettivo”.