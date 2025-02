Tour operator e giornalisti nazionali e internazionali alla scoperta della Terre di Fasano

Oggi, mercoledì 26 febbraio, via al progetto GUSTI con la scoperta del Parco delle Dune Costiere e dell’agro di Pezze di Greco

FASANO – «La Puglia capitale mondiale del desiderio di viaggiare». A questo concetto è ispirato il progetto GUSTI (Gastro UpScaled Tourist ltinerary in rural regions of Croatia and ltaly), nato in sinergia con la Regione Puglia e Puglia Culture, finanziato nell’ambito del programma Interreg Italia-Croazia, e ideato per valorizzare le “Terre di Fasano”, un territorio, con le sue popolose frazioni, patrimonio di natura e tradizioni, radicate nei millenni tra i maestosi ulivi monumentali, tra i più antichi al mondo e le masserie storiche.

Si tratta di un tour guidato che coinvolgerà tour operator nazionali e internazionali, blogger, giornalisti e partner istituzionali, in programma da oggi, mercoledì 26 febbraio, e fino a sabato 1° marzo 2025. Il progetto, fortemente voluto e promosso dall’Assessorato al Turismo del Comune di Fasano, vede anche la presenza di operatori stranieri del turismo giunti a Fasano per conoscere e apprendere le buone pratiche dell’ospitalità e dell’accoglienza delle Terre di Fasano, ormai un punto di riferimento nel settore a livello internazionale.

Partiti alle ore 9.00 da Piazza Ciaia, oggi gli ospiti scopriranno il suggestivo Parco Delle Dune Costiere con partenza da La Casa del Mare – Centro Visite del Parco (contrada Fiume Morelli, Località Pilone – Ostuni) proseguendo con l’acquacoltura biologica di Fiume Morelli, la Strada Bianca, gli ulivi monumentali e il Dolmen di Montalbano.

Nel pomeriggio invece toccherà all’agro di Pezze di Greco: tour di Masseria Pezze d’Aglio (con corso di degustazione di olio EVO all’interno del frantoio ipogeo) e visita del ciclo di produzione e imbottigliamento all’interno del moderno frantoio. Per concludere la giornata, cena nell’incantevole Masseria Marzalossa con un laboratorio di cottura delle celebri orecchiette pugliesi.

Il programma dei prossimi giorni:

Giovedì 27 febbraio 2025

• Raduno alle 8:50 in Piazza Ciaia.

• Ore 9.30: Conversazione con Ortofrutticola Egnathia, “Miss Freschezza”, Il percorso dalla produzione al confezionamento. Visita alla produzione di pomodoro con coltivazione idroponica e nichel free – Azienda Agricola Lapietra (Monopoli, Contrada Stomazzelli).

• Ore 12.00: pranzo a Masseria Torre Coccaro (visita della masseria con light lunch e degustazione di vini con sommelier).

• Ore 14.30: BTM – Business Tourism Management Event- Fiera del levante – Bari;

• Ore 16:00: incontro con Alfredo de Liguori, Marketing Manager di PUGLIAPROMOZIONE, Agenzia Regionale del Turismo.

• Ore 20.30: cena a Fasano da Forcella Cucina e Cantina