TOWARDS EAST & I AM YOU. Storie di riconoscimento tra Oriente e Occidente a partire da Marco Polo, una mostra di Francesca Biondi

La #ESTATE_ALLA_DIVITTORIO continua con un’altra mostra di pittura.

Da Mercoledì 21 a Venerdì 30 agosto l’artista FRANCESCA BIONDI proporrà due suoi progetti “Towards East” e “I Am You” per raccontare i suoi straordinari viaggi in Oriente.

“Towards East” è una mostra di dipinti itinerante che racconta la storia del viaggio dell’artista in Asia, realizzato da sola e senza prendere aerei.

In una nota Francesca Biondi ha dichiarato “l’obiettivo non era la meta ma la direzione, ossia il fascinoso viaggiare verso Est. Il viaggio è durato circa due anni, da marzo 2018 a gennaio 2020, e mi ha permesso di visitare 15 paesi: Turchia, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakistan, Cina, Vietnam, Laos, Cambogia, Thailandia, Myanmar, India, Nepal, Pakistan. In occasione del settimo centenario della morte di Marco Polo sono stata invitata a creare una connessione tra il mio progetto di mostra “Towards East” e Marco Polo, il più celebre dei viaggiatori italiani del medioevo. Il risultato della mia ricerca ha dato vita ad una nuova serie di opere intitolata “I Am You” ispirate al viaggio di Marco Polo. Le opere di “I Am You” si intrecciano con i dipinti di “Towards East” per raccontare il mio viaggio in Oriente e quello di Marco Polo assieme in una nuova, unica narrazione senza tempo che descrive “tutte le immense meraviglie, tutte le grandi singolarità delle grandi contrade di Oriente”.

Mercoledì 21 agosto, alle ore 20:00, presso il Salone dell’associazione Giuseppe Di Vittorio a Mesagne , ci sarà l’inaugurazione della mostra e Francesca Biondi sarà accompagnata dalla grande viaggiatrice Nancy Motta che ha raccontato l’umano attraverso la fotografia. Le due artiste apriranno uno spazio di conversazione sui viaggi e sulle motivazioni che spingono a raccontare le proprie esperienze di viaggio.

È un’iniziativa della #ESTATE_ALLA_DIVITTORIO con il patrocinio della Città di Mesagne ed il contributo della FLC_CGIL