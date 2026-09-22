Tra Calici e Radici una giornata nel bosco tra musica, sapori e natura

Domenica 27 settembre, a partire dalle ore 11, il Bosco di Santomucchio ospita “Tra Calici e Radici – Suoni e Sapori nel Bosco”, una giornata dedicata alla convivialità, alla musica e alla scoperta delle eccellenze locali, pensata per grandi e piccoli.

Un’intera giornata all’aria aperta, immersi nel verde e circondati dai profumi e dai sapori della tradizione. È questa la proposta di “Tra Calici e Radici – Suoni e Sapori nel Bosco”, l’appuntamento in programma domenica 27 settembre al Bosco di Santomucchio, a partire dalle ore 11. L’evento offrirà ai partecipanti l’opportunità di trascorrere una giornata a contatto con la natura, tra prodotti tipici, artigianato locale, musica dal vivo e attività dedicate alle famiglie. Durante la giornata sarà possibile passeggiare tra gli stand del Tesor Mercatino, alla scoperta di creazioni artigianali, produzioni locali e idee originali. A fare da colonna sonora all’appuntamento saranno i live di Girafolk Duo (Maggiore Pagliara) e Maffei & Rinaudo, accompagnati dal DJ set di HEY!MAFFEI, per un programma musicale pensato per accompagnare la giornata fino al suo naturale ritmo di festa. Ampio spazio sarà dedicato anche alla gastronomia. Il biglietto d’ingresso per gli adulti ha un costo di 15 euro e comprende le consumazioni previste dall’organizzazione, con possibilità di scegliere tra un gustoso panino con carne alla brace, il tradizionale panino cegliese, una birra oppure una bevanda analcolica. Particolare attenzione è riservata ai più piccoli, per i quali l’ingresso è gratuito. Nell’area bambini saranno organizzate attività di intrattenimento con truccabimbi, sculture di palloncini e laboratori creativi, per permettere anche ai più giovani di vivere pienamente l’esperienza nel bosco. “Tra Calici e Radici” si propone così come un’occasione per rallentare, stare insieme e riscoprire il piacere della convivialità in un contesto naturale, attraverso un mix di musica, gastronomia, artigianato e attività per tutta la famiglia. La prenotazione è consigliata. Per riservare il proprio posto è possibile chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al 377 3766053. Appuntamento domenica 27 settembre, dalle ore 11, al Bosco di Santomucchio.



