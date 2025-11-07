Facebook Instagram
Tra genocidio e ricostruzione. Incontro con i partecipanti alla Flotilla

Il Comitato di Brindisi favore del popolo palestinese, contro il riarmo e per la pace, ed il Fronte della gioventù comunista, hanno organizzato presso Palazzo Granafei-Nervegna, a Brindisi, un’assemblea pubblica dal titolo “Tra genocidio e ricostruzione”, con due partecipanti della “Global Sumud Flotilla” in rotta verso Gaza: Tony La Piccirella, referente Global Sumud Flotilla e Lorenzo D’Agostino giornalista. L’incontro è’ stato organizzato per raccontare l’esperienza della Global Sumud Flotilla e delle altre Flotilla, con oltre 400 partecipanti.

