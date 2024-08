“Tra storia e mistero”, una serata magica nel Castello di Carovigno

Venerdì 9 agosto 2024, presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, si è tenuto un evento molto suggestivo:”Tra storia e mistero”, organizzato dall’Associazione “Le Colonne”, ente gestore del Castello. La serata si è svolta in due momenti: nella prima parte i partecipanti, accompagnati da Francesco Romano, Associazione “Le Colonne”, hanno potuto visitare le varie sale del Castello, con approfondimenti storici e curiosità. Nella seconda parte, Maurizio Chionno, un importante membro del GIAP di Roma (Gruppo investigativo attività paranormali), ha condotto tutti in un particolare “Ghost tour” denso di emozioni. Tanti gli appassionati di paranormale che hanno voluto partecipare ad una serata magica, testando termocamere, rilevatori di campi elettromagnetici e fototrappole, alla ricerca di “presenze” e anomalie. Questa di venerdì è stata la terza volta del GIAP nel Castello di Carovigno, un’Associazione no-profit, un gruppo di amici con in comune la voglia di capire tutto ciò che non è ancora ben chiaro sull’aspetto detto “Paranormale”. Tante le interazioni avvenute durante gli eventi organizzati dall’Associazione “Le Colonne” con il GIAP e, soprattutto, tante le emozioni che i partecipanti hanno potuto condividere. Una serata magica, avvolta nelle tenebre, in una location affascinante. Anna Consales