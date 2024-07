Tradizione, enogastronomia e musica: ecco le proposte dell’ “Estate Sampancraziese”, il cartellone della bella stagione promosso dall’Amministrazione Comunale

Anche quest’anno l’ “Estate Sampancraziese” è ricca di appuntamenti imperdibili che rendono il cartellone imbastito dall’Amministrazione Comunale adatto alle famiglie e ai turisti che scelgono di trascorrere le vacanze nel Salento. Il filo conduttore tiene insieme tradizione, enogastronomia, spettacolo, sport, proiezione di film, teatro e musica. Oltre 40 appuntamenti, tra Giugno e Settembre, inaugurati con la seconda edizione del Forum Wine Festival nelle tre serate del 21, 22 e 23 Giugno. Nell’ambito delle tradizioni si riconferma, nella sua terza edizione, il progetto comunitario “La stanza della tavola – Cce simmini crisci” organizzato dall’Associazione “Il Grano in-Festa” in collaborazione con l’Azienda Agricola Migliore “Terra Tè” e articolato in tre giornate: la cena in bianco “Lu piattu minzanu” che ha chiuso con successo il mese di Giugno, “La Festa della Mietitura” venerdì 12 luglio, “Il banchetto sociale – La stanza del pane” il 7 Agosto.

Spazio sarà dato oltre alle consuete sagre dei prodotti tipici, “La Sagra dei Sapori” e “La Sagra ti lu pizzu all’ampa”, alla musica popolare con i concerti di Siaka e di Pietrevive del Salento e ai concerti di Nostalgia 90 e delle tre Cover dei Vagaband Tributo Nomade, Tour 2024 – 4xZero, Liga’n’Roll Live.

Tra gli appuntamenti di Luglio, la prima edizione del Beer’n’Food Festival e il Festival “L’Aquila d’Oro”, spettacolo canoro giunto alla 45esima edizione, in programma il 28 luglio nell’area antistante il Centro Polifunzionale. Tra la fine di Luglio e l’inizio di Agosto tornerà invece “La Settimana dello Sport” con la “Summer Game”: water soccer, water volley, dodgeball, calcio tennis, bocce e Dj set a margine delle competizioni sportive che si terranno, dal 29 Luglio al 2 Agosto, in piazza Unità d’Italia. Anche quest’anno la collaborazione con Poieofolà – Il tempio delle fole porterà in scena, nel mese di Agosto, nella centralissima piazza Umberto I, la tragedia greca “Ippolito” (Euripide); altro appuntamento sarà dedicato allo spettacolo “Il Tour Buonista di Massimiliano Loizzi, a cura di Alpha ZTL, che rientra nell’ambito del Performing Art Festival.

Animazione per bambini, sempre nel mese di Agosto, sarà a cura dell’Associazione Italiana dell’Amicizia Onlus mercoledì 14 e di Original Party sabato 17.

L’Amministrazione Comunale ha inserito, ancora una volta, in cartellone gli spettacoli che si terranno nella splendida struttura del Forum Eventi, a dimostrazione della stretta collaborazione tra pubblico e privato che, nello specifico, porterà all’estate 2024: Gigi D’Alessio in concerto sabato 20 Luglio, il musical “I promessi sposi”, Umberto Tozzi in concerto giovedì 8 Agosto e Piero Pelù & Bandidos giovedì 22 Agosto.

Soddisfatta l’assessore alla cultura, Antonella Fontana, che ha dichiarato: “L’estate è il momento in cui ci si ritrova, rientrando gli studenti e coloro che sono fuori tutto l’anno per motivi di lavoro, nonché il periodo in cui ospitiamo i turisti che sempre più numerosi scelgono di trascorrere le ferie nel Salento. Per questo, anche quest’anno, abbiamo pensato a un ampio ventaglio di eventi che possano piacere a tutti, accogliendo altresì nel cartellone le proposte giunteci dalle attività commerciali e inserendo gli spettacoli organizzati dal Forum Eventi, convinti che insieme possiamo contribuire a valorizzare il nostro territorio in seno a una collaborazione che riunisca la Comunità.

Grande attenzione agli appuntamenti che valorizzano le nostre tradizioni, l’enogastronomia, la musica, il teatro tragico e comico, il puro divertimento per i più piccoli e gli appuntamenti sportivi, perché anche lo sport veicola valori molto cari a questa Amministrazione, come l’importanza di stare insieme, condividere spazi e rispettare le regole. Insomma, abbiamo pensato a tutti perché nelle nostre piazze, nel centro polifunzionale e per le strade ci piacerebbe- nell’estate 2024- incontrare tutti”.