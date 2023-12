TRADIZIONI, MUSICA, CULTURA E SPORT, ENTRA NEL VIVO IL NATALE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

Entra nel vivo il calendario delle manifestazioni natalizie di San Pancrazio Salentino imbastito per allietare le festività della “comunità”, attraverso la collaborazione con le associazioni, le attività commerciali, le istituzioni, le realtà private e i singoli cittadini e al tempo stesso la volontà di soddisfare esigenze di tutti quanti offrendo attrazioni dai più piccoli ai più grandi.

Al di là delle consuete tradizioni locali e tipiche del Natale come la “pittulata”, le “tombolate nonni e nipoti” e i “tornei di burraco”, il Natale resta la festa dei piccoli per i quali sono stati organizzati laboratori di gommapiuma, teatrini di burattini, visite al villaggio di Babbo Natale e cortei del grande Babbo e dei suoi amici elfi per le strade del paese e per finire l’arrivo della Befana coi suoi doni.

Tra le novità di quest’anno la pista di ghiaccio installata sulla piazza principale dinnanzi al palazzo comunale. Un’idea nuova, proposta dall’Assessorato e condivisa dall’Amministrazione tutta, che ha portato a San Pancrazio un divertimento adatto a grandi e piccini.

Ma non è Natale se non c’è musica e canto, quella che ci regala emozioni e contribuisce a infondere quella serenità e quella speranza che il senso del Natale porta con sé: oltre ad atmosfere di musica napoletana (“Vicoli” e “Quattro chiacchere su Napoli”), tra le manifestazioni canore, nella Chiesa Matrice i concerti “Eterno Cantico” a cura di Alma Gaudia, “Christmas Trill”, concerto di organo, sax e percussioni e “Merry Christmas” diretto dal maestro Franco Alemanno e sostenuto oramai da oltre due anni dall’Amministrazione Comunale come coro locale di voci bianche, costituito dai bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Insomma, un calendario natalizio che promuove tradizioni, cultura, sport, musica e divertimento ma anche solidarietà mediante appuntamenti che mirano a fini umanitari di integrazione, sensibilizzazione, sostegno e supporto alla comunità, come gli eventi “Insieme per Greta”, un triangolare organizzato dalle tre squadre calcistiche (Milan Club, Juventus Official Fan club e Inter Club di San Pancrazio) e la “Tombolata della solidarietà – Insieme per Greta” organizzato dal Forum Eventi insieme ad associazioni locali, “Apriamo il sipario della solidarietà” del gruppo locale “Insieme contro il cancro” e “Un Natale per tutti” a opera della Camera Minorile di Brindisi in collaborazione con SPRAR di San Pancrazio Salentino.

Uno spazio infine dedicato alla cultura e alla letteratura, mediante iniziative che promuovano la lettura sia attraverso il gioco con i laboratori “Ricette letterarie” destinati ai bambini e realizzati presso le Poli-Officine Culturali in collaborazione con la cooperativa sociale “Imago” sia attraverso la presentazione di libri a tematica specifica e relativa a problematiche attuali, come quelli proposti da Laboratorio Donna e vertenti sul tema della violenza contro le donne (“Si è fatto buio” di Marcantonio Gallo e “Il Cappio che ti frega” di Antonio Ripa) sia anche attraverso percorsi linguistico-letterari ricolti a tutti (“Parolenote” a cura dell’associazione FATTIdicarta).

Fiore all’occhiello, che ha dato il via alle festività natalizie, una serata dedicata al Sommo Poeta, Dante Alighieri, mediante la lettura del canto VI del Paradiso a cura di Mario Cutrì e commento a cura del prof. Ermes De Mauro.

A salutare il 2023 sarà una gran festa in piazza Umberto I, la notte del 31 Dicembre.