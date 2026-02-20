Traffico illecito di rifiuti – I ringraziamenti ai Carabinieri del Presidente della Commissione Ambiente Quarta

Desidero esprimere il mio personale ringraziamento ai Carabinieri del N.O.E. di Lecce e al Gruppo per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli per l’importante operazione che ha portato all’esecuzione delle misure cautelari nell’ambito dell’indagine sul traffico illecito di rifiuti tra Italia e Bulgaria, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce.

L’attività investigativa svolta dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale il lavoro delle forze dell’ordine nella tutela dell’ambiente e della legalità, soprattutto quando risultano coinvolte realtà imprenditoriali del nostro territorio. Come ho già evidenziato in Consiglio comunale, l’attenzione sui temi ambientali deve essere massima e costante. In qualità di Presidente della Commissione Ambiente, stimolo l’Amministrazione comunale nella figura dell’Ass. all’ambiente Livia Antonucci e del Sindaco Marchionna, ciascuno per le proprie responsabilità e nei rispettivi ruoli apicali, affinché si continui — o si avvii in maniera concreta e strutturata — un controllo serio, rigoroso e costante, soprattutto sul territorio che ci ha visto coinvolti in questa spiacevole vicenda. La tutela dell’ambiente non può conoscere esitazioni e deve tradursi in azioni amministrative chiare e verificabili.

Roberto Quarta

Presidente commissione ambiente