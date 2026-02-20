Traffico illecito di rifiuti Italia – Bulgaria: i Carabinieri del NOE eseguono 6 arresti



Traffico illecito di rifiuti Italia – Bulgaria: i Carabinieri

del NOE di Lecce eseguono 6 arresti.

Il 20 febbraio 2026, nelle province di Brindisi, Bari, Salerno e Sofia (Bulgaria), i Carabinieri del

Gruppo per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, unitamente ai

Carabinieri dei Comandi Provinciali territorialmente competenti, hanno dato esecuzione ad una

ordinanza di custodia cautelare nei confronti di nr. 6 soggetti (nr. 4 arresti in carcere e nr. 2 arresti

domiciliari), ritenuti responsabili a vario titolo del reato di associazione a delinquere attività

organizzate per il traffico illecito di rifiuti con l’aggravante della transnazionalità, spedizione

illecita di rifiuti e gestione illecita di rifiuti.

L’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Lecce in accoglimento della richiesta

depositata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia fa riferimento ad una serie di condotte

illecite riscontrate nel corso dell’attività investigativa condotta dai Carabinieri del N.O.E. di Lecce,

che ha avuto inizio nel gennaio 2024 e si è protratta per diversi mesi, interessando la Bulgaria, la

Grecia e la provincia di Brindisi, area di provenienza dei rifiuti.

L’indagine, condotta anche con l’ausilio di attività tecniche quali intercettazioni di conversazioni,

video riprese e pedinamenti, ha consentito di disarticolare un pericoloso sodalizio criminale dedito

al compimento di reiterate azioni finalizzate a porre in essere illecite attività di smaltimento rifiuti

speciali non pericolosi – in prevalenza scarti provenienti dal trattamento dei rifiuti

speciali/industriali, rifiuti tessili e frazione indifferenziata di RSU – provenienti da un impianto

della provincia di Brindisi, avvalendosi di società di intermediazione del settore, al fine di

conseguire l’ingiusto profitto rappresentato dal risparmio di spesa, derivante dalla mancata

attivazione delle corrette procedure di gestione dei rifiuti, prescritte dalla legge, trasportandone e

smaltendone migliaia di tonnellate in aziende site in Bulgaria e Grecia, con attribuzione di falso

codice CER, avvalendosi di documentazione falsa di scorta al rifiuto. L’attività criminale

consentiva agli indagati di introitare un illecito profitto pari all’incirca 300.000,00 euro, somma di

denaro di cui veniva disposto il sequestro per equivalente. Nel corso della citata operazione,

venivano inoltre sequestrate nr. 2 società e nr. 44 automezzi.

Le indagini, condotte anche in collaborazione con le Autorità di Polizia bulgare, attraverso attività

di cooperazione internazionale, hanno permesso di analizzare i meccanismi illeciti di tali traffici,

secondo procedure collaudate, fondate sulla classificazione fittizia dei rifiuti da parte dell’impianto

di produzione, con redazione di falsa documentazione, tra cui, rapporti di prova contenenti gli esiti

di analisi asseritamente compiute su campioni riferibili ai rifiuti trasportati e di dichiarazioni di non

pericolosità per l’imbarco che il compiacente laboratorio di analisi rilasciava in bianco con

riferimento all’indicazione dei rifiuti trasportati e alla loro riferibilità al campione, indicante codici

CER 191204 (plastica e gomma) – rifiuti recuperabili – da inviare presso aziende della Grecia e della

Bulgaria, che ne avrebbero dovuto curare il recupero/smaltimento attraverso incenerimento. I rifiuti

invece, per lo più costituiti da frazione indifferenziata di rifiuti di provenienza industriale CER

191212 (scarto proveniente dall’attività di trattamento di rifiuti industriali costituiti da calcinacci,

legno, pannelli coibentati, guaine, indumenti ed altri materiali tessili), venivano abbandonati, in

parte anche sui terreni agricoli.

Nello specifico gli automezzi, provenienti dalla società BRI Ecologica s.r.l. di Brindisi, si

dirigevano verso il locale porto, ove poi venivano imbarcati, con la compiacenza di spedizionieri,

dipendenti di società colluse, con destinazione Grecia e Bulgaria. Una volta giunti in loco i rifiuti,

oggetto delle illecite spedizioni, invece di essere sottoposti alle previste e dichiarate attività di

trattamento, erano stoccati e abbandonati all’interno di capannoni industriali dismessi.

La natura abusiva dell’attività di smaltimento era evidente dalla stessa natura dei rifiuti trattati a

partire dal 2020. Significativo che fino al 2019 la BRI.ECOLOGICA avesse dichiarato ingenti

quantitativi di rifiuti misti derivanti da trattamento meccanico correttamente catalogati col

corrispondente codice EER 191212 (circa 143.275 kg nel 2019) per poi cessare di trattarli quasi del

tutto (0 kg nel 2020) proprio in concomitanza dell’individuazione dei canali esteri di smaltimento

(dapprima Grecia, poi Bulgaria), con contestuale impennata delle esportazioni dei rifiuti

recuperabili (R1 e/o R12) aventi cod. EER 191204. Tanto aveva consentito, tramite l’artefatta

attribuzione di tale ultimo codice, il passaggio alla meno onerosa procedura di smaltimento.

Il sequestro di tre automezzi della BRI.ECOLOGICA, avvenuto il 15 maggio 2024 ha poi fornito

prova diretta della difformità tra la documentazione relativa ai rifiuti dagli stessi trasportati

(attestante che il carico era costituito solo da plastiche miste) e la reale natura degli stessi, che i

Carabinieri del NOE aveva rilevato “palesemente costituiti da un mix di plastiche ed numerose altre

impurità: in particolare alcune balle di rifiuti sono risultate essere costituite prevalentemente da

materiale edile eterogeneo (calcinacci, legno, pannelli coibentati, guaine ecc.) ed altre contenevano

indumenti ed altri materiali tessili. Le analisi successivamente effettuate hanno poi confermato la

presenza notevolissima di inerti (quali, a titolo esemplificativo, carta, cartone, tessili, legno, vetro,

ferro, gomma, inerti, etc.) in percentuali superiori al 60%. Una tipologia di rifiuti tutt’altro che

recuperabile.

Nr. 14 le persone complessivamente indagate dai Carabinieri del NOE nel contesto della complessa

indagine.

L’applicazione della misura cautelare, giunta dopo i previsti interrogatori preventivi disposti dal

Giudice per le Indagini preliminari per gli indagati, autisti, organizzatori dei trasporti, intermediari e

gestori formali e di fatto delle società responsabili, è finalizzata ad impedire il reiterarsi dell’attività

criminale, attraverso ulteriori illeciti abbandoni di rifiuti e ad evitare l’alterazione delle fonti di

prova attraverso la predisposizione di documentazione volta a dimostrare il preteso regolare

smaltimento dei rifiuti.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso

cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle

indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva. È importante sottolineare infatti che

il relativo procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza, in

ordine al reato contestato, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

