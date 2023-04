TRAGEDIA ALL’IPEM – OPERAIO MUORE SCHIACCIATO

Un terribile incidente sul lavoro si è verificato stamane nella zona industriale di Brindisi, all’interno dello stabilimento IPEM che si occupa dello stoccaggio di GPL e di altri combustibili.

Un 52enne di origine campana, impegnato nella zona del raccordo ferroviartio situata all’iunterno della fabbrica, ha perso la vita rimanendo schiacciato da una ruspa sulla quale stava lavorando per la sostituzione di un pezzo. A guidare il emzzo un suo collega della stessa ditta appaltatrice. Immediati i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato più nulla da fare. Sul posto, oltre al personale del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco, i funzionari dello Spesal ed il pubblico ministero di turno Giuseppe De Nozza.