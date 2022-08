TRAGEDIA IN PORTO – SCHIACCIATO TRA DUE TIR, MUORE AUTISTA BULGARO

Un terribile incidente si è verificato nel porto di Brindisi, in località Costa Morena ed ha riguardato due tir che stavano per imbarcarsi per la Grecia. Il mezzo pesante che stava davanti ha fatto retromarcia proprio mentre la vittima era sceso dal suo mezzo e stava controllando qualcosa nella parte anteriore del tir. Purtroppo l’autista bulgaro è morto sul colpo dopèo essere stato schiacciato tra le lamiere.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di frontiera e la polizia locale, mentre per l’inchiesta si farà affidamento anche sui filmnati ripresi dalle telecamere di sicurezza situate in area portuale.