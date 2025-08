Una tragedia si è consumata stamattina, poco prima delle 8, nella Questura di Brindisi. Una vice dirigente si è tolta la vita all’interno del suo ufficio con un colpo esploso dalla pistola di ordinanza. A fare l’allarme sono stati i suoi colleghi che in quel momento si trovavano a poca distanza. Il personale del 118 è intervenuto immediatamente, ma per la poliziotta non c’era più nulla da fare. Sul posto il procuratore capo facente funzioni Antonio Negro.