Tragedia in via Fani. Cade con la moto e muore sul colpo un ventenne

Tragedia alle prime luci dell’alba in via Caduti di via Fani, alla periferia di Brindisi. M. C., un ragazzo brindisino di 20 anni, alla guida di una moto sccoter Tmax, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere violentemente sulla sede stradale. A soccorrerlo sono stati alcuni automobilisti in transito, ma quando il personale del 118 è giunto sul posto ormai non c’era più da fare, tanto è vero che il cadavere è rimasto nel punto in cui è successo l’incidente, in attesa dell’arrivo del magistrato di turno.

Tra le cause che possono aver determinato l’incidente mortale non si esclude anche la sede stradale sconnessa a causa delle radici degli alberi di pino che si trovano ai margini della carreggiata. Sull’accaduto indagano i carabinieri.