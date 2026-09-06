Tragedia sul litorale – Muore anziano 76enne a causa di un malore mentre fa il bagno

Un brindisino di 76 anni è morto stamattina, a causa di un malore, nelle acque del litorale brindisino, nel tratto tra glij stabilimenti balneari Risorgimento e Oktagona. Il fatto si è verificato poco dopok le ore 10, quando in spiaggia c’era già tanta gente. E sono stati proprio alcuni bagnanti che hanno visto quest’uomo in difficoltà, ormai privo di sensi. Grazie anche all’aiuto dei bagnini presenti in zona la vittima è stata riportata a terra e nel frattempo è stato allertato il 118, ma quando i sanitari sono giunti sul posto ormai non c’era più nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione.