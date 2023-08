TRAMACERA – VA IN PENSIONE UN “GRANDE” DELLA PEDIATRIA BRINDISINA

Domani sarà l’ultimo giorno di lavoro per il pediatra brindisino Giuseppe Tramacera. A darne notizia è il diretto interessato, il quale precisa che avrebbe voluto continuare a svolgere le mansioni di dipendente dell’Asl ancora per due anni, ma gli è stato risposto in maniera negativa. Un paradosso, soprattutto se si pensa che la sanità pubblica di questa provincia è allo sfascio e che c’è una drammatica carenza di medici. E’ evidente – anche in questo caso – che la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra e quindi la burocrazia manda in pensione un medico bravissimo mentre chi si occupa di aspetti sanitari non sa come fare per assicurare la presenza di medici di base e come tenere aperti i reparti ospedalieri. Ma il dott. Tramacera – ne siamo certi – continuerà ad essere un sicuro punto di riferimento per tanti genitori che a questo grande medico hanno affidato la salute dei propri figli, ricevendo sempre professionalità, competenza, amore per la professione e immensa comprensione per le ansie di mamme e papà. Ecco perché a Giuseppe va il “grazie” di chi scrive, a nome di un’intera città.

(Mimmo Consales)

Ecco cosa scfrive il dott. Tramacera sulla sua pagina facebook:

Purtroppo il giorno che non avrei mai voluto che arrivasse… è alle porte.Domani, 24 agosto, giorno del mio 70esimo compleanno, al mattino, sarà l’ultimo giorno che farò ambulatorio come dipendente ASL!Mi mandano in pensione, non certo come pediatra, perchè questa è la mia vita. Ho atteso fino all’ultimo che succedesse qualcosa. Avevo chiesto il prolungamento per altri 2 anni, ma non è stato accordato; largo ai giovani, come giusto che sia. Lo sono stato anche io.Sono stati, tra ospedale e pediatria convenzionata, 43 anni indimenticabili di immense emozioni!Vi porterò tutti nel mio cuore e vi ringrazio per avermi affidato i figli, i vostri figli, il dono più grande che il Padre Eterno ci ha donato.Scrivo e piango, vi abbraccio.Giuseppe Tramacera