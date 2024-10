Transizione ecologica con l’idrogeno allo SNIM

Primo convegno questo pomeriggio presso lo SNIM, al porticciolo turistico Marina di Brindisi, dopo il taglio del nastro di questa mattina. Il tema dell’incontro è’ stato “La giornata della sostenibilità”, incentrando la discussione sulla transizione ecologica con l’utilizzo dell’idrogeno, in preparazione alla data in cui non si potranno più utilizzare le fonti fossili. I relatori invitati hanno parlato dell’idrogeno come fonte energetica rinnovabile da utilizzare anche per la movimentazione delle barche e delle navi da crociera realizzate da Fincantieri, azienda presente all’evento. Hanno partecipato relatori esperti del settore.