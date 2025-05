Transizione ecologica – D’Attis (Fi): “A Brindisi avviato percorso straordinario”

Intervento del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, durante l’incontro di oggi a Brindisi dal titolo “Transizione ecologica economica culturale” organizzato dal professor Luigi Melica (Università del Salento) e dall’associazione “Brindisi 2089”.

“A Brindisi, certamente con tante difficoltà, abbiamo avviato in pratica ciò che spesso si racconta in teoria.In vista della cosiddetta “decarbonizzazione”, già oltre 40 aziende hanno manifestato interesse a investire a Brindisi con nuove attività produttive industriali, energetiche e logistiche.Una serie di norme (alcune da me proposte) approvate dal Parlamento e una serie di provvedimenti del Governo ci consentono di non cancellare la parola “industria” del vocabolario del territorio.Oggi, grazie all’Università del Salento, si incontrano decisori politici, istituzioni universitarie e scolastiche, imprese: a Brindisi ci sarà bisogno di nuove professionalità favorendo la formazione dei giovani e tutelando i lavoratori esistenti diretti e dell’indotto. Tutto questo si può perseguire e, con un po’ di coraggio, di pazienza e di ottimismo e fiducia, si può realizzare.Ringrazio Luigi Melica e all’associazione “Brindisi 2089” per aver organizzato questo incontro”.