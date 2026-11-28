Confindustria Brindisi al convegno promosso dal FAI: tutela ambientale, competitività industriale, innovazione e occupazione per costruire un nuovo modello di sviluppo del territorio.

Brindisi, 28 novembre 2026 – Ambiente e industria non devono rappresentare interessi contrapposti, ma componenti fondamentali di un unico modello di sviluppo sostenibile. È il messaggio lanciato dal Presidente di Confindustria Brindisi, Giuseppe Danese, Vicepresidente di Confindustria Puglia con delega all’Energia e alla Blue Economy, in occasione del convegno “Il bello delle rinnovabili – Innovazione, territorio e nuove energie per la Puglia”, promosso dal FAI presso la Sala Congressi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale di Brindisi, con il patrocinio, tra gli altri, di Confindustria Brindisi.

Nel corso del suo intervento, Danese ha evidenziato la necessità di coniugare la transizione energetica con la tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale, salvaguardando al contempo le prospettive di crescita economica e industriale del territorio.

«Non possiamo immaginare un futuro industriale senza sostenibilità ambientale, così come non possiamo pensare di realizzare una vera transizione ecologica senza il contributo determinante delle imprese, della ricerca, dell’innovazione e degli investimenti privati. Brindisi deve poter passare da protagonista della produzione energetica tradizionale a protagonista della nuova economia dell’energia».

Il Presidente ha richiamato le grandi potenzialità del territorio brindisino, che dispone di competenze industriali, infrastrutture strategiche, professionalità qualificate e di un sistema portuale in grado di favorire l’attrazione di nuovi investimenti nelle energie rinnovabili, nell’idrogeno, nell’efficienza energetica e nella Blue Economy.

Particolare attenzione è stata riservata all’eolico offshore, quale possibile opportunità non soltanto per la produzione di energia pulita, ma anche per lo sviluppo di nuove filiere industriali, della logistica portuale, della cantieristica e dell’occupazione qualificata, attraverso un’attenta programmazione, una rigorosa valutazione degli impatti e un confronto costruttivo con le comunità locali.

Danese ha inoltre sottolineato come la transizione energetica rappresenti una questione strategica per la competitività delle imprese, richiamando la necessità di contenere i costi dell’energia, potenziare le infrastrutture di rete, sviluppare sistemi di accumulo e favorire l’autoconsumo e le comunità energetiche.

«Le imprese hanno bisogno di regole chiare, tempi autorizzativi prevedibili e procedure amministrative efficienti. Non possiamo permetterci che progetti industriali sostenibili, capaci di generare occupazione e innovazione, rimangano bloccati per anni a causa di incertezze normative o di difficoltà burocratiche».

Al centro dell’intervento anche il ruolo delle nuove generazioni, della formazione e della ricerca, attraverso una sempre più stretta collaborazione tra imprese, università, scuole e centri di ricerca, affinché la transizione energetica possa tradursi in nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali per i giovani.

Il Presidente di Confindustria Brindisi ha quindi lanciato la proposta di un patto per il futuro del territorio tra istituzioni, mondo produttivo, associazioni ambientaliste, università e comunità locali, fondato su tre obiettivi strategici: tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico; competitività industriale, innovazione e attrazione di investimenti; creazione di occupazione qualificata e opportunità per le nuove generazioni.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto al FAI, alla Delegazione di Brindisi e alla sua responsabile, Marialucrezia Colucci, per aver promosso un’importante occasione di dialogo e confronto su tematiche determinanti per il futuro della Puglia.

«Confindustria Brindisi è pronta a fare la propria parte, mettendo a disposizione competenze, capacità progettuali e il contributo delle imprese associate. La vera sfida non è soltanto produrre energia più pulita, ma costruire un territorio più competitivo, più sostenibile e capace di offrire un futuro alle nuove generazioni. E Brindisi, per la sua storia, per le sue competenze e per il suo patrimonio industriale e ambientale, ha tutte le potenzialità per essere protagonista di questa sfida», ha concluso Danese.