Transizione energetica ed industriale del territorio, questa mattina un incontro a Palazzo di città

Nella mattinata di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, si è tenuto a Palazzo di città un momento di verifica sull’andamento dell’iter legato alla transizione energetica ed industriale del territorio. All’ incontro, oltre al sindaco, dott. Giuseppe Marchionna, hanno partecipato il Commissario straordinario del Governo per la reindustrializzazione e la decarbonizzazione dell’area di Brindisi, prefetto Luigi Carnevale; il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, prof. Francesco Mastro; il dott. Roberto Rizzardo, Responsabile Area attrazione e investimenti di Invitalia.

In limine, il prefetto Carnevale ha reso noto che nelle ore precedenti a palazzo Chigi, dinanzi al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per il Sud, Luigi Sbarra, proprio quale Commissario straordinario del Governo per la reindustrializzazione e la decarbonizzazione dell’area di Brindisi, ha sottoscritto un accordo di collaborazione con il coordinatore della Struttura di missione Zes, avv. Giuseppe Romano, e ciò al fine di agevolare i diversi percorsi burocratici.

Nel momento di confronto costruttivo sulle problematiche della transizione energetica che ha fatto seguito, è emersa la questione dello stato di avanzamento della fase di decarbonizzazione con l’esame delle diverse proposte candidate al processo in esame e si è stabilita la prosecuzione dei momenti di verifica sostanziale circa le aree da coinvolgere nei processi. Tali operazioni di verifica proseguiranno nelle prossime ore, mentre il sindaco della Città ha posto con puntualità e insistenza la necessità di coinvolgere gli stakeholders del territorio e le strutture regionali al fine di verificare da subito le figure professionali delle quali l’intero processo di transizione energetica ed industriale del territorio possa avere bisogno al fine di provvedere alla sua formazione. È rimasto confermato l’obiettivo preliminare di fare squadra fra istituzioni per affrontare al meglio l’impegnativo percorso.