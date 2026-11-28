«Transizione energetica, transizione di opportunità per Brindisi» è uno dei concetti sviluppati dall’assessore all’Ambiente del Comune di Brindisi, Livia Antonucci, intervenuta al convegno «Il bello delle rinnovabili – Innovazione, territorio e nuove energie per la Puglia», svoltosi questa mattina, sabato 28 novembre 2026, nella Sala Congressi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

«Il tema del convegno offre uno spunto interessante per affrontare il tema della transizione energetica, non soltanto sotto il profilo ambientale, ma anche economico, paesaggistico e sociale», ha esordito Antonucci, proponendo l’approfondimento di quattro concetti: «Sostenibilità ambientale, considerando la produzione di energia pulita come strumento di tutela dell’ambiente – ha fatto osservare -. Tutela del paesaggio, perché la transizione energetica non può prescindere dal rispetto dell’identità dei territori; quindi ricadute economiche e occupazionali considerando che la Puglia non deve essere soltanto un territorio produttore di energia, ma anche beneficiario della ricchezza generata; governance territoriale con il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle comunità nelle scelte strategiche».

«Il bello delle rinnovabili non risiede soltanto nella capacità di produrre energia pulita, ma nella capacità di generare valore per i territori senza comprometterne l’identità – ha spiegato Antonucci -. La vera sfida della Puglia è passare dall’essere una terra che ospita impianti a una terra protagonista della transizione energetica. Non possiamo contrapporre ambiente, paesaggio e sviluppo economico – ha quindi osservato -. Dobbiamo renderli parte di un’unica strategia di crescita, nella quale le comunità locali non siano semplici spettatrici, ma beneficiarie e protagoniste del cambiamento».

Tutto ciò è servito per affermare che «la transizione energetica dev’essere una transizione di opportunità. Brindisi, per la sua storia industriale ed energetica, rappresenta uno dei territori simbolo della sfida della transizione ecologica in Puglia. Per la nostra Città – ha aggiunto -, le energie rinnovabili devono rappresentare non soltanto un’opportunità di riconversione energetica, ma soprattutto un’occasione di rigenerazione ambientale, economica e occupazionale».

Su queste premesse, Antonucci ha fatto osservare che «la vera sfida è coniugare innovazione, tutela del paesaggio e valorizzazione del territorio, evitando che Brindisi sia ancora una volta soltanto un luogo di produzione energetica, senza beneficiare adeguatamente della ricchezza generata. Ed è questa la responsabilità della politica e delle istituzioni: governare la transizione energetica, non subirla».

Antonucci ha quindi proposto un ulteriore elemento su cui confrontarsi: «La cosiddetta legge D’Attis-Battilocchio è particolarmente pertinente al tema del convegno sulle energie rinnovabili, perché rappresenta uno strumento legislativo specificamente dedicato alla transizione post-carbone di Brindisi e Civitavecchia. La norma – ha spiegato – nasce dall’esigenza di accompagnare la dismissione delle centrali a carbone attraverso un percorso che garantisca: il risanamento ambientale delle aree industriali; lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili; la riconversione e la reindustrializzazione sostenibile; la salvaguardia dei livelli occupazionali; l’attrazione di nuovi investimenti produttivi».

Ed ha concluso: «E questa norma centra perfettamente la sfida di cui Brindisi è protagonista.