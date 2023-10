TRASFERIMENTO DERMATOLOGO – UNA PRECISAZIONE DELL’ ASL

In riferimento alle osservazioni circa il trasferimento di un dermatologo dell’ospedale Perrino (non del Di Summa dove non esistono ambulatori di dermatologia), si precisa che il nulla osta era stato dato il 25 settembre con decorrenza 16 ottobre, nel rispetto delle disposizioni del Dipartimento regionale della Salute che prevedevano il divieto di concedere comandi/mobilità sino al 30 settembre. In data 4 ottobre è intervenuta un’ulteriore nota regionale che confermava il divieto fino a nuove disposizioni. Pertanto, nella giornata del 5 ottobre, è stata revocata la concessione al comando. In ogni caso occorre precisare che il trasferimento prevedeva la contestuale sostituzione del medico attingendo ad una graduatoria esistente, motivo per il quale non era stato richiesto il parere al Dipartimento di Medicina interna. UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI