Trasferta a Montecatini per la Valtur Brindisi. Il vice allenatore Esposito: “Cercare di imporre la nostra identità”

PALLA A DUE IN PROGRAMMA DOMENICA 11 OTTOBRE ALLE ORE 18:00 AL PALATERME DI MONTECATINI.

Terza giornata di regular season di Serie A2 e trasferta impegnativa per la Valtur Brindisi di scena al PalaTerme di Montecatini, squadra neopromossa ma già capace di ben impressionale nella seconda serie italiana grazie al successo esterno prestigioso della scorsa settimana al PalaSerradimigni di Sassari.

Massima attenzione dunque per la squadra di coach Brienza, uno dei sette team a punteggio pieno nelle prime due giornate di campionato, che dovrà imporre la propria identità al cospetto dell’entusiasmo di una squadra che ha dovuto fare i conti subito con un calendario dall’alto coefficiente di difficoltà (Rimini, Sassari, Brindisi, Fortitudo Bologna e Avellino nei primi cinque incontri stagionali).

Precedente in precampionato tra le due squadre in occasione del Trofeo Lovari di Lucca, match vinto nel finale dai toscani con il punteggio di 81-77, grazie anche alla convincente prestazione di Barnett da 19 punti.

Palla a due domenica 11 ottobre alle ore 18:00 al PalaTerme di Montecatini.

Marco Esposito (vice allenatore) – “Il campionato entra sempre più nel vivo e dopo una buona settimana di lavoro siamo pronti per l’appuntamento in trasferta sul campo di Montecatini. Un match che metterà alla prova carattere, concentrazione e capacità di dare continuità al lavoro svolto in queste prime battute di stagione. Troviamo una neopromossa ruspante e vivace, in particolar modo in campo aperto, con le due bocche da fuoco USA, Barnett ed Harris, a far da protagonisti in mezzo ad un gruppo consolidato dalla promozione dello scorso anno. Un altro impegno importante per consolidare le nostre certezze, migliorare i nostri automatismi, cercando di imporre la nostra identità ed il nostro ritmo di gioco sin dalla palla a due“.

La partita sarà trasmessa domenica 11 ottobre in diretta alle ore 18:00 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app mobile iOS e Android.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner.

Il locale Flabi Mediterranean coffee & food, punto di riferimento per tutti gli appassionati della pallacanestro brindisina, è la Club House della società biancoazzurra unico locale pubblico autorizzato a trasmettere le partite della Valtur Brindisi per tutta la stagione sportiva 2025/26. Per info e prenotazioni chiamare il numero 375-5366001.