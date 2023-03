TRASFERTA INSIDIOSA PER LA PANTALEO VOLLEY

Trasferta insidiosa per la Pantaleo Podio Volley Fasano contro il Briolingerie Cerignola.

Nuova trasferta per la Pantaleo Podio Volley Fasano contro un’altra temibile formazione: la Briolingerie Cerignola, attualmente terza forza del campionato con 41 punti e reduce da una netta vittoria nel derby contro l’altra sponda cerignolese della Bio Gustiamo. Un cammino importante per le ragazze di coach Michele Valentino reduci da un bel filotto di vittorie e quindi lanciatissime per il consolidamento della terza posizione in classifica. Roster che nella gara di andata non riuscì a resistere all’onda d’urto delle ragazze fasanesi autrici di una prestazione sopra le righe che piegò le buone capacità delle foggiane. Formazione dalle ottime individualità, ben messe in campo e in grado di raccogliere sempre e ovunque il migliore risultato possibile. Briolingerie che vide nella banda Federica Matrullo la sua migliore realizzatrice nella gara giocata a Fasano dinanzi ad un pubblico delle grandi occasioni.

La Pantaleo Podio Volley si presenta a questo apputamento reduce da una brillante quanto sofferta vittoria contro Il Greenergy Castellaneta che ha messo ancora una volta in risalto le grandi potenzialità del roster gialloblu. “Per cercare di evitare pericolosi blackout – avverte coach Paolo Totero – dobbiamo cercare di mantenere alto il livello di concentrazione contro un avversario molto pericoloso e altrettanto determinato a cercare il successo di prestigio. Loro stanno conducendo un finale di campionato senza troppe ansie da classifica e questo potrebbe facilitare la loro gara. Noi dobbiamo cercare la giusta concentrazione, per evitare di dover rincorrere il risultato. Dobbiamo avere pazienza e perseveranza contro un avversario che merita tutta la nostra attenzione e il massimo rispetto”.

Inizio gara previsto per le ore 18:00 presso il Palabasket Nando Di Leo di Cerignola con la direzione di gara affidata ai signori Raffaele Donato e Pietro Lerose.